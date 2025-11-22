قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار الارتفاع التدريجي.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الجو اليوم السبت

توقعت هيئة الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى غدا 33 درجة مئوية .

وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

May be an image of text

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 19
العاصمة الإدارية 33 17
6 أكتوبر 32 17
بنها 32 18
دمنهور 31 18
وادي النطرون 32 17
كفر الشيخ 31 18
المنصورة 33 18
الزقازيق 33 19
شبين الكوم 32 18
طنطا 32 19
دمياط 29 20
بورسعيد 30 22
الإسماعيلية 34 18
السويس 33 18
العريش 33 17
رفح 31 16
رأس سدر 31 17
نخل 31 14
كاترين 23 10
الطور 29 17
طابا 30 16
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 29 18
العلمين 28 17
مطروح 26 16
السلوم 25 15
سيوة 28 13
رأس غارب 30 19
الغردقة 31 20
سفاجا 31 19
مرسى علم 32 19
شلاتين 31 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 22
الفيوم 33 18
بني سويف 34 17
المنيا 34 16
أسيوط 34 16
سوهاج 34 17
قنا 35 18
الأقصر 36 18
أسوان 36 19
الوادي الجديد 35 12
أبو سمبل 35 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة 34 26
المدينة 30 18
الرياض 26 15
المنامة 27 22
أبوظبي 31 23
الدوحة 29 21
الكويت 28 14
دمشق 25 09
بيروت 27 22
عمان 25 12
القدس 25 15
غزة 31 20
بغداد 29 13
مسقط 28 23
صنعاء 21 05
الخرطوم 38 25
طرابلس 20 12
تونس 16 07
الجزائر 14 08
الرباط 20 05
نواكشوط 31 20

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 21 02
إسطنبول 23 15
إسلام آباد 23 09
نيودلهى 24 12
جاكرتا 33 24
بكين 14 01
كوالالمبور 32 24
طوكيو 18 10
أثينا 22 17
روما 16 05
باريس 05 01-
مدريد 09 01-
برلين 03 02-
لندن 06 01
مونتريال 03 02-
موسكو 03 01
نيويورك 11 08
واشنطن 13 10
أديس أبابا 22 08

