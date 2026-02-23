قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تكذب إدعاءات نقص ألبان الأطفال بمحافظة الفيوم

وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أوضحت وزارة الصحة والسكان   حقيقة إدعاء نقص ألبان الأطفال في إحدى مراكز طب الأسرة بمحافظة الفيوم

عدم صرف مقررات ابنته من ألبان الأطفال،

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم رصد تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقطع فيديو التقطه والد طفلة رضيعة، من داخل إحدى مراكز طب الأسرة في محافظة الفيوم، حيث يشكو خلاله من عدم صرف مقررات ابنته من ألبان الأطفال، والمحدد له يوم 14 من كل شهر، على الرغم من تردده على المركز مرات عديدة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه بمتابعة الواقعة تبين التالي:

- الابنة المقرر لها صرف اللبن من مواليد 14 ديسمبر 2025، ويوم 14 من كل شهر، هو فعليا اليوم المحدد للصرف

- حضر الأب إلى المركز المشار إليه يوم 10 فبراير، قبل موعد استحقاق الصرف به أيام، وطلب منه الحضور في الموعد المقرر لاستلام اللبن ولم يحضر المواطن يوم 14 حيث قام مسئولي المركز بالاتصال به عدة مرات دون رد، ثم حضر مرة أخرى يوم 21 فبراير وتسلم اللبن المقرر لإبنته

- رصيد المركز المشار إليه من الألبان المخصصة لحالة الطفلة يكفي لمدة 44 يوما، بينما يكفي رصيد المحافظة من هذا النوع 55 يوما، ولا يوجد أي نقص في الألبان بالمركز ولا بالمحافظة كلها.

الصحة وزارة الصحة البان الاطفال الفيوم الاطفال

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

