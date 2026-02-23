الصحة تكذب إدعاءات نقص ألبان الأطفال بمحافظة الفيوم

أوضحت وزارة الصحة والسكان حقيقة إدعاء نقص ألبان الأطفال في إحدى مراكز طب الأسرة بمحافظة الفيوم

عدم صرف مقررات ابنته من ألبان الأطفال ،

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم رصد تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقطع فيديو التقطه والد طفلة رضيعة، من داخل إحدى مراكز طب الأسرة في محافظة الفيوم، حيث يشكو خلاله من عدم صرف مقررات ابنته من ألبان الأطفال، والمحدد له يوم 14 من كل شهر، على الرغم من تردده على المركز مرات عديدة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه بمتابعة الواقعة تبين التالي:

- الابنة المقرر لها صرف اللبن من مواليد 14 ديسمبر 2025، ويوم 14 من كل شهر، هو فعليا اليوم المحدد للصرف

- حضر الأب إلى المركز المشار إليه يوم 10 فبراير، قبل موعد استحقاق الصرف به أيام، وطلب منه الحضور في الموعد المقرر لاستلام اللبن ولم يحضر المواطن يوم 14 حيث قام مسئولي المركز بالاتصال به عدة مرات دون رد، ثم حضر مرة أخرى يوم 21 فبراير وتسلم اللبن المقرر لإبنته

- رصيد المركز المشار إليه من الألبان المخصصة لحالة الطفلة يكفي لمدة 44 يوما، بينما يكفي رصيد المحافظة من هذا النوع 55 يوما، ولا يوجد أي نقص في الألبان بالمركز ولا بالمحافظة كلها.