انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، ترتفع ثم تنخفض بشكل تدريجي خلال الفترة من اليوم السبت 22 نوفمبر وحتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث تتعرض البلاد لموجة ارتفاع مؤقت في الحرارة خلال مطلع هذا الأسبوع، يعقبها انخفاض تدريجي وملموس اعتبارًا من الإثنين.

السبت والأحد.. ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

أكدت الهيئة في بيان لها، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع لتسجل قيمًا أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو التالي:

• السواحل الشمالية: 27 – 28°C

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: 31 – 33°C

• جنوب البلاد: 32 – 35°C


ملامح الطقس خلال هذه الأيام
• الصباح: طقس خريفي مائل للبرودة خاصة مع الساعات الأولى.

• النهار: أجواء حارة نسبيًا على معظم الأنحاء.

• الليل: معتدل في بدايته، يميل للبرودة آخره.

• الشبورة المائية: تتكون شبورة كثيفة أحيانًا ما بين 4 و9 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الضباب، مما يتطلب الحذر الشديد أثناء القيادة.

• الرياح: نشاط رياح على فترات متقطعة خاصة على مناطق من جنوب البلاد.

بدءًا من الإثنين.. انخفاض تدريجي وعودة الأجواء الخريفية
اعتبارًا من الإثنين 24 نوفمبر، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على مختلف المحافظات، بواقع 3 إلى 4 درجات مئوية، لتعود الأجواء الخريفية المعتادة بشكل أوضح خلال منتصف الأسبوع.


توصيات وتحذيرات الأرصاد
للسائقين:

ضرورة الحذر من الشبورة المائية الكثيفة صباحي السبت والأحد، وتخفيض السرعة وتشغيل أنوار الضباب.

للمواطنين:

يُفضل ارتداء ملابس خفيفة صباحًا وثقيلة ليلًا نظرًا للفروق الحرارية، مع زيادة الملابس تدريجيًا بدءًا من منتصف الأسبوع تزامنًا مع انخفاض الحرارة.

في جنوب البلاد:

نشاط الرياح قد يسبب إثارة للرمال والأتربة على بعض المناطق

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى الوجه البحري

