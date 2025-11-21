حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

في إطار حرص جامعة حلوان على دعم قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ودورها الرائد في تنظيم الفعاليات التثقيفية والمسابقات الطلابية، استعدادا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تنظم اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب – إدارة النشاط الفني والثقافي – مسابقة "جامعة بلا فساد"،تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد.

جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي بمكافحة الفساد من خلال الفنون والشعر

تأتي المسابقة ضمن الأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تشمل مجالات الفنون التشكيلية (الرسم، البوستر، الفوتوغرافيا) إلى جانب الشعر الفصيح والعامية، بما يتيح للطلاب التعبير عن رؤيتهم وإبداعهم في مواجهة الفساد عبر مختلف أشكال الفنون.

ويشارك في المسابقة طلاب من جميع كليات الجامعة، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، بحيث يقدم كل طالب عملًا فنيًا أو شعريًا يعبر عن هوية كليته ومهنته المستقبلية في إطار شعار "جامعة بلا فساد".

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "إن جامعة حلوان تؤمن بأن مكافحة الفساد تبدأ من نشر الوعي بين الطلاب، وأن الفنون والشعر يمثلان وسيلة قوية للتعبير عن قيم النزاهة والانتماء. نحن نحرص على أن تكون الجامعة بيئة خالية من الفساد، وأن نغرس في طلابنا قيم الشفافية والالتزام، ليكونوا قادة المستقبل القادرين على بناء مجتمع قوي قائم على العدالة. هذه المسابقة هي رسالة واضحة بأن الفن يمكن أن يكون أداة للتغيير الإيجابي."

وأشارت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان أن "مسابقة جامعة بلا فساد تأتي كجزء من استراتيجية الجامعة لنشر ثقافة الوقاية من الفساد بين الطلاب، وإشراكهم في التعبير عن رؤيتهم من خلال الفنون والشعر. نحن نؤمن أن الطالب هو محور التغيير، وأن مشاركته الفاعلة في مثل هذه الأنشطة تعزز وعيه وتجعله أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات المجتمعية. هذه الفعالية تمثل نموذجًا للتكامل بين الأنشطة الثقافية والتوعوية في خدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد."

بهذا، تؤكد جامعة حلوان أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات، بل ممارسة عملية تبدأ من داخل الجامعة عبر الأنشطة الطلابية والإبداع الفني، لتكون الجامعة نموذجًا يحتذى به في نشر قيم النزاهة والشفافية.

وتتضمن شروط المسابقة : الرسم ٥٠*٧٠ والبوستر ٣٥*٥٠ والفوتوغرافيا ٢٠*٣٠ علي أن يكون الرسم والشعر معبرًا عن أنواع وطرق مكافحة الفساد، ويكون آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥.



ويمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك تقديم الأعمال لرعاية الطلاب بالكلية، أو الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمقر الحرم الجامعي - عين حلوان، تحت إشراف الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفنى.