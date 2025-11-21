الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

تحذير شبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

شبورة صباحا

شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

سحب منخفضة

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أمطار خفيفة

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 29 درجة.

الصغرى 18 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 18 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.