الصحة: تحويل طبيبة النوبتجية والأسنان للتحقيق ونقلهما خارج منطقة الشروق.. تفاصيل

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لمستشفى الشروق المركزي ومركز طب أسرة (63 متر) بمنطقة الشروق الطبية بالقاهرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بمستشفى الشروق المركزي، حيث تفقد نائب الوزير قسم الاستقبال والطوارئ، وأشاد بانتظام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات، موصياً بإعادة توزيع فرق التمريض بصورة عادلة، وتكليف مسئول دائم لإدارة الاستقبال، وتوفير فريق بزي موحد لخدمة المرضى.

وتفقد العيادات المسائية، وقسم الأشعة، والمعمل، والغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، واطمأن على توافر فصائل الدم ومستلزمات التشغيل، واستمع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين ووجه بتنفيذها فوراً.

عطل بجهاز التخدير

وخلال اطلاعه على سجل العمليات، تبيّن عطل بجهاز التخدير، فوجه بإصلاحه خلال 7 أيام كحد أقصى، كما أوصى بالتعاقد مع استشاريين في تخصص الأنف والأذن، وتكثيف الدورات التدريبية للأطباء، مختتماً زيارته للمستشفى بشكر إدارتها والفريق الطبي على تميزهم.

وفي مركز طب أسرة (63 متر)، تبيّن غياب الطبيبة النوبتجية بقسم الاستقبال وطبيبة الأسنان عن العمل، فوجه نائب الوزير بتحويلهما فوراً للتحقيق ونقلهما خارج منطقة الشروق الطبية، فيما وجه بصرف مكافأة استثنائية للممرضة النوبتجية تقديراً لتميزها.

وأكد الدكتور عمرو قنديل استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الصحية وتذليل كل العقبات أمام المواطنين لضمان تقديم رعاية طبية بأعلى معايير الجودة.