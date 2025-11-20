قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة لسفير المملكة المتحدة: مصر وبريطانيا متشابهتان في نظامهما الصحي

وزير الصحة وسفير المملكة المتحدة
وزير الصحة وسفير المملكة المتحدة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

رحّب الوزير بالسفير، معربًا عن تقديره لعمق العلاقات المصرية البريطانية، ومؤكدًا حرص مصر على توسيع الشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجال الصحي. 

وأشار إلى التشابه الكبير بين النظامين الصحيين في البلدين، مشددًا على أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي رئيسي يدعم جهود تطوير الخدمات الصحية في مصر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عدة ملفات هامة، أبرزها الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى مصر مطلع ديسمبر 2025، وما تشمله من عقد المنتدى المصري البريطاني، واستعدادات بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) والبرنامج المقترح لأنشطتها.

وقال «عبدالغفار» إنه تمت مناقشة تفعيل التعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) خاصة في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، مع الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق دائمة، بجانب فرص الشراكة مع (NICE)، والهيئة المصرية للشراء الموحد (UPA)، وهيئة الدواء المصرية (EDA) في المواءمة التنظيمية والسياسات الصحية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فودافون مصر في الحلول الرقمية الصحية، كما تمت مناقشة استمرار الدعم الإنساني والطبي لقطاع غزة.

 تعزيز السياحة العلاجية

وأضاف «عبدالغفار» أنه خلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز السياحة العلاجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الطبية المتقدمة، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية المصرية في التمريض وطب الأسرة، وجذب الاستثمارات الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى نجاح نموذج معهد جوستاف روسي الفرنسي والتطلع لتجربة مماثلة مع شركاء بريطانيين، بالإضافة إلى متابعة التعاون مع شركة GSK في التصنيع الدوائي والابتكار الصحي.

من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تقديره لمستوى التعاون القائم، مؤكدًا دعمه الكامل لتوسيع آفاق الشراكة في القطاع الصحي وغيره، وتطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، والسيدة منى بدوي، مستشارة تجارية أولى للرعاية الصحية والتعليم بسفارة المملكة المتحدة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة سفير المملكة المتحدة العلاقات المصرية البريطانية المجال الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد