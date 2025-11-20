وزير الصحة لسفير المملكة المتحدة: مصر وبريطانيا متشابهتان في نظامهما الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

رحّب الوزير بالسفير، معربًا عن تقديره لعمق العلاقات المصرية البريطانية، ومؤكدًا حرص مصر على توسيع الشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجال الصحي.

وأشار إلى التشابه الكبير بين النظامين الصحيين في البلدين، مشددًا على أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي رئيسي يدعم جهود تطوير الخدمات الصحية في مصر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عدة ملفات هامة، أبرزها الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى مصر مطلع ديسمبر 2025، وما تشمله من عقد المنتدى المصري البريطاني، واستعدادات بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) والبرنامج المقترح لأنشطتها.

وقال «عبدالغفار» إنه تمت مناقشة تفعيل التعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) خاصة في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، مع الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق دائمة، بجانب فرص الشراكة مع (NICE)، والهيئة المصرية للشراء الموحد (UPA)، وهيئة الدواء المصرية (EDA) في المواءمة التنظيمية والسياسات الصحية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فودافون مصر في الحلول الرقمية الصحية، كما تمت مناقشة استمرار الدعم الإنساني والطبي لقطاع غزة.

تعزيز السياحة العلاجية

وأضاف «عبدالغفار» أنه خلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز السياحة العلاجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الطبية المتقدمة، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية المصرية في التمريض وطب الأسرة، وجذب الاستثمارات الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى نجاح نموذج معهد جوستاف روسي الفرنسي والتطلع لتجربة مماثلة مع شركاء بريطانيين، بالإضافة إلى متابعة التعاون مع شركة GSK في التصنيع الدوائي والابتكار الصحي.

من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تقديره لمستوى التعاون القائم، مؤكدًا دعمه الكامل لتوسيع آفاق الشراكة في القطاع الصحي وغيره، وتطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، والسيدة منى بدوي، مستشارة تجارية أولى للرعاية الصحية والتعليم بسفارة المملكة المتحدة.