وزير الصحة يشدد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة الأمراض المزمنة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، الذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل وملفات الوزارة المختلفة، وضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتعزيز الصحة العامة.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتقديم الشكر لقيادات الوزارة ومديري المديريات والأطقم الطبية والفنية والإدارية والإعلامية وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة PHDC.

وأشاد الوزير بالشركة المنظمة، ومستوى البرنامج العلمي، واختيار المتحدثين والجلسات والموضوعات المتنوعة التي شملت تخصصات متعددة تتجاوز مجال الصحة.

كما أبرز إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية خلال المؤتمر لتكون الإطار المرجعي لاستراتيجيات الصحة الرقمية في مصر، ونوه بإشادة الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية بالمعرض المصاحب والمحتوى العلمي الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة محليًا ودوليًا.

تشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر

ووجه الوزير بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر، المقرر عقدها في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2026.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير تابع خلال الاجتماع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة التخصصات، خاصة الأمراض المزمنة، وأشاد بجهود نواب الوزير في تكثيف جولات المرور الميداني على المنشآت الطبية بجميع المحافظات.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التواصل الدوري بين القيادات والعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين؛ لتحسين الأداء وتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.