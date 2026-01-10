قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الصحفيين تُسلم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر لبدء تنفيذ المشروع
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو
دوي يسجل الهدف الثاني لـ كوت ديفوار في مرمى منتخب مصر بربع نهائي أمم إفريقيا
75 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم بثلاثية على كوت ديفوار بربع نهائي أمم إفريقيا
اتجاه لحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة في اليابان
برغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
تحذير صومالي من تداعيات التدخل الإسرائيلي.. تهديد لوحدة الصومال وأمن القرن الإفريقي
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
محافظات

إزالة مخالفات بناء في مدينة دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي

قامت اللجنة الدائمة بجهاز تعمير دمياط الجديدة، بتنفيذ قرارات لإزالة التعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، بإزالة سقف وأعمدة دور مخالف، تنفيذًا للقرار الوزارى، للمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

يأتي ذلك في ضوء الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية،وحرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل  السريع مع المخالفات والتعديات.

ووجّه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية في الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أنّه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.

دمياط محافظ دمياط دمياط الجديده جهاز التعمير

