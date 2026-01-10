إزالة مخالفات بناء في مدينة دمياط الجديدة

قامت اللجنة الدائمة بجهاز تعمير دمياط الجديدة، بتنفيذ قرارات لإزالة التعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، بإزالة سقف وأعمدة دور مخالف، تنفيذًا للقرار الوزارى، للمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

يأتي ذلك في ضوء الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية،وحرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع مع المخالفات والتعديات.

ووجّه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية في الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أنّه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.