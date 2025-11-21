زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارا جديدا بشأن زيادة المعاشات لبعض الفئات ، بنسبة 20 %.

ويأتي قرار التأمينات الاجتماعية الجديد في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تنظم أوضاع العاملين في بعض القطاعات والمؤسسات.

زيادة المعاشات الجديدة

كشف قرار الهيئة الجديد الذي جاء تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بنسبة الزيادة وآليات تطبيقها والفئات المستفيدة منها حيث أنه لن يستفيد منها كل اصحاب المعاشات، مما يجعل هذا التطور من أهم التحديثات المرتبطة بملف المعاشات خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية.







ما هي زيادة المعاشات الجديدة؟

تضمن القرار الحكومي الجديد رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وذلك للحالات التي تشمل بلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.

وأعلن القرار أن نسبة الزيادة الجديدة ستكون 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة مقداره 1500 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير حماية اجتماعية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعات متتالية.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم 2025؟

القرار الجديد أثار اهتمام ملايين المستفيدين الذين يتساءلون دائما عن موعد تطبيق أي زيادة جديدة وعن مدى إمكانية الاستمرار في رفع المعاشات خلال العام 2025.

ووفقًا للنشر الرسمي، فإن تطبيق هذه الزيادة تم اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر 2025، أي أنها زيادة محددة ومرتبطة بنظام تأميني خاص، وليست زيادة عامة تشمل جميع أصحاب المعاشات.

آخر أخبار المعاشات

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات، البالغ عددهم نحو 11.5 مليون مستفيد، كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، مع حد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيهًا لكل مستفيد.

تكلفة الزيادة السنوية

وأوضحت الهيئة أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الكبير الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.

وتعد هذه النفقات جزءًا من السياسات الحكومية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر اعتمادًا على دخل المعاش كوسيلة أساسية للمعيشة.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

يترقب أكثر من 11 مليون مستفيد موعد صرف معاشات شهر ديسمبر حيث، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد الصرف، لأصحاب المعاشات والمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 كبداية رسمية لصرف معاشات الشهر الجديد، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، لضمان حصول جميع المستحقين على أموالهم دون أي معوقات أو تزاحم أمام منافذ الصرف المختلفة.



وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم بدءا من الشهر المقبل مع توافر السيولة النقدية الكاملة في جميع ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كما أوضحت الهيئة أن جميع المستحقات تم تحويلها مسبقًا بشكل إلكتروني إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ليتمكن كل مستفيد من صرف معاشه في أي وقت يناسبه دون الحاجة للانتظار أو الوقوف في الطوابير.

صرف معاشات ديسمبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من قنوات صرف المعاشات لتناسب احتياجات جميع الفئات، وتشمل ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن من خلالها السحب على مدار 24 ساعة في اليوم، مع توافر السيولة بشكل دائم.

مكاتب البريد المصري: تستقبل المواطنين وفق جداول زمنية محددة، مع تطبيق نظم حديثة لتنظيم حركة الصرف ومنع التكدس.

فروع البنوك الحكومية والخاصة: المشاركة في منظومة الصرف الإلكتروني، لتوفير خدمة آمنة وسريعة لأصحاب المعاشات.

المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات: تتيح إمكانية السحب الفوري أو الدفع الإلكتروني، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية.

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات الصرف مؤمنة ومجهزة بالكامل، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقار والمكاتب لحماية المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.

ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا. الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.

تعليمات وتوجيهات لأصحاب المعاشات

وجهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة نصائح لأصحاب المعاشات والمستفيدين لتجنب أي مشكلات أثناء عملية الصرف، أبرزها: