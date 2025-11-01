اليوم صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

تبدأ اليوم السبت عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لجميع المستحقين أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد وضعت الاستعدادات اللازمة لـ صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتيسير عمليات الصرف من جميع المنافذ.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 صباح اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.