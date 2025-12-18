ادعاءات كاذبة.. القبض على شخص روّج لوجود اعتداءات على أطفال داخل مدرسة بالتجمع

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج أخبار وادعاءات كاذبة بشأن إحدى المدارس بالقاهرة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاريخ 13/ الجارى من (مُحامية) وكيلةً عن (مديرة إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضرر موكلتها من أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن صورة لواجهة المدرسة "إدارة موكلتها" وعبارات مفادها الإدعاء بالقبض على فرد أمن بتهمة الإعتداء على أطفال بالمدرسة "على غير الحقيقة".

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لزيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية فى ضوء اهتمام الرأى العام بمتابعة مثل تلك القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.