الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الطاقة الأردني: رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع مصر لـ2000 ميجاوات

خلال مراسم التوقيع
خلال مراسم التوقيع
وفاء نور الدين

أكد الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، على علاقات الشراكة والتعاون بين مصر والأردن  والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى التعاون في مجالات الطاقة والذي يُعد نموذجا للتعاون بين الدول، موضحا استمرار التعاون لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل إلى 2000 ميجاوات، فى إطار خدمة مشروع الربط الكهربائي العربي وتبادل الطاقة بين الدول العربية.

فيما أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن هناك توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مشيراً إلى أن تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع المملكة الاردنية الهاشمية سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي، موضحا أن إجمالي كمية الطاقة التى تم نقلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الجاري بلغت "306078000 ك.و.س" بإجمالي قيمة "28258461.35 دولار"، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، ومنها مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والذى تمّ الانتهاء من مرحلته الأولى قدرة  1500 ميجاوات، وتنتهي المرحلة الثانية قدرة 1500 ميجاوات خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقات المتجددة، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.

 جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع عن مصر المهندسة منى رزق رئيس الشركة، وعن الجانب الأردني، الدكتور سفيان البطاينة مدير عام الشركة، وذلك فى إطار التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

يأتي تجديد التعاقد في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي حددت الإطار العام لتزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية، وذلك لتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهربائي بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة لما فيه مصلحة الطرفين والذي يأتي تأكيداً لاستمرار التعاون المشترك، في ضوء توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، واعتماد مشروعات الربط الكهربائي كدعامة رئيسية لاستقرار الشبكة الموحدة.

