وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان الملاعب الرياضية بمجمع الخدمات الذكية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، المنطقة الرياضية الجديدة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، في خطوة تهدف إلى دعم بيئة العمل الصحية وتعزيز ممارسة الرياضة كنهج يومي وأسلوب حياة.

وتضم المنطقة عددًا من الملاعب المتنوعة التي جرى تجهيزها وفق المعايير الفنية المعتمدة على مساحة ١٠ آلاف م²، بما يتيح ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة للعاملين والمترددين على المجمع، ويدعم توجهات الدولة نحو دمج الرياضة في منظومة العمل المؤسسي.

وأكد وزير الشباب والرياضة،أن إنشاء هذه المنطقة يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق التوازن بين العمل والنشاط البدني، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام والبيئة المحيطة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن المشروع يُعد إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بالمجمع الحكومي، ويعكس حرص المحافظة على توفير بنية رياضية متكاملة تخدم العاملين وتواكب متطلبات التنمية الحديثة.