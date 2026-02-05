قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة حالة تعدٍ في المهد بمدينة حلايب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، إزالة حالة تعدٍ في المهد عبارة عن سور من الطوب الأسمنتي بأبعاد 15×10 متر وبارتفاع نصف متر، وذلك حتى سطح الأرض، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتعامل الفوري مع أي تعديات والحفاظ على أراضي الدولة ومنع البناء المخالف.

وجاءت الحملة سعيد عبد النبي، سكرتير مدينة حلايب، وبمشاركة المهندس أحمد الأمير، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية، حيث تم التحفظ على كافة أدوات ومعدات البناء الموجودة بالموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ويأتي تنفيذ هذه الإزالة ضمن خطة الوحدة المحلية للحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي تعديات على أراضي الدولة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يسهم في حماية حقوق الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد سكرتير المدينة أن الحملات مستمرة بشكل يومي بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية، لمتابعة حالات البناء المخالف والتعامل الحاسم معها في مهدها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

