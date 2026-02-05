إزالة حالة تعدٍ في المهد بمدينة حلايب

نفذت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، إزالة حالة تعدٍ في المهد عبارة عن سور من الطوب الأسمنتي بأبعاد 15×10 متر وبارتفاع نصف متر، وذلك حتى سطح الأرض، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتعامل الفوري مع أي تعديات والحفاظ على أراضي الدولة ومنع البناء المخالف.

وجاءت الحملة سعيد عبد النبي، سكرتير مدينة حلايب، وبمشاركة المهندس أحمد الأمير، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية، حيث تم التحفظ على كافة أدوات ومعدات البناء الموجودة بالموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ويأتي تنفيذ هذه الإزالة ضمن خطة الوحدة المحلية للحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي تعديات على أراضي الدولة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يسهم في حماية حقوق الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد سكرتير المدينة أن الحملات مستمرة بشكل يومي بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية، لمتابعة حالات البناء المخالف والتعامل الحاسم معها في مهدها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.