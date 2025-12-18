الموعد ومشوار المنتخبين.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة السعودية والإمارات بكأس العرب؟

يواجه منتخب السعودية، نظيره منتخب الإمارات اليوم الخميس، في تمام الساعع الواحدة ظهرا بملعب “خليفة الدولي” في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.

يدخل المنتخبان المباراة بهدف حصد ميدالية تبرهن على مجهودهم الرائع في البطولة رغم خروج كل منهما من المربع الذهبي.

مشوار المنتخبين في كأس العرب

وتوج المنتخب السعودي من قبل بالميدالية البرونزية عام 1985 بينما اكتفى منتخب الإمارات بالمركز الرابع عام 1998.

وكان منتخب السعودية المتوّج باللقب عامي 1998 و2002 يسعي لتكرار هذا الانجاز ولكنه هزم أمام المنتخب الأردني بهدف دون رد.

تأهل منتخب السعودية لدور الـ ١٦ عقب عبور مرحلة المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وفي الدور ربع النهائي تجاوز نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف.

وتعرض منتخب الإمارات أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي.

وتأهل منتخب الإمارات لدور ربع نهائي عقب جمعة لـ 4 نقاط، عقب خسارته أمام الأردن بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع مصر بهدف لمثله، قبل أن يحقق فوزًا على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدور ربع النهائي نجح منتخب الإمارات في هزيمة المنتخب الجزائري بركلات الترجيح.