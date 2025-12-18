قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد هاييتي وإيران.. إفريقيا تدخل تحت مرمى نيران فرمان ترامب بـ مونديال 2026

جماهير منتخب إيران
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا جديدا يوسع نطاق حظر دخول الولايات المتحدة، ليشمل دولاً إضافية بينها دولتان عربيتان ويفرض قيودا أكثر صرامة على مواطني دول أخرى.

وأوضح البيت الأبيض أن المرسوم الرئاسي يفرض قيودًا كاملة على دخول رعايا خمس دول جديدة هي: سوريا، وجنوب السودان، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر.

وأضاف أن المرسوم يكرس حظر دخول مواطني 12 دولة سبق أن صدر بحقها مرسوم حظر في يونيو الماضي، مؤكدا استمرار العمل بالإجراءات السابقة دون تغيير.
 

كما نص المرسوم الجديد على حظر كامل لدخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن القيود الكاملة شملت أيضا لاوس وسيراليون، بعد أن كانتا تخضعان سابقا لإجراءات جزئية.

وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن المرسوم يضيف قيودا جزئية على دخول رعايا 15 دولة، من بينها موريتانيا، ونيجيريا، وكوت ديفوار، والجابون، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القيود.

وشدد البيت الأبيض علي التأكيد أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـ«تعزيز الأمن القومي وحماية الحدود الأمريكية».

وجاء القرار في منع جماهير منتخبي إيران وهايتي والسنغال وكوت ديفوار من دخول الولايات المتحدة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وذكرت صحيفة The Times أن القرار جاء تحت مبرر "الأمن القومي"، مشيرة إلى أن السماح بالدخول سيقتصر على بعثات المنتخبين من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية وفق استثناءات خاصة.

