رياضة

استجابة لانتقادات الأسعار.. «فيفا» يطرح تذاكر خاصة بـ 60 دولارًا لمباريات مونديال 2026

شعار الفيفا
محمد سمير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طرح فئة جديدة من تذاكر كأس العالم 2026 بسعر مخفض يبلغ 60 دولارًا للمباراة الواحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة الانتقادات المتصاعدة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر البطولة المرتقبة.

وتقام النسخة المقبلة من المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا، وبإجمالي 104 مباريات، وتشمل الفئة الجديدة جميع مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية.

تذاكر جديدة لدعم الجماهير المسافرة

وأوضح «فيفا» في بيان رسمي أن التذاكر الجديدة تندرج تحت فئة «دخول الجماهير»، وتم تصميمها خصيصًا لدعم المشجعين الراغبين في متابعة منتخباتهم الوطنية طوال مشوار البطولة، خاصة الجماهير المسافرة خلف فرقها.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذه التذاكر ستكون مخصصة لمشجعي المنتخبات المتأهلة، وتشكل 10% من الحصة المخصصة لكل اتحاد وطني ضمن نظام تخصيص التذاكر عبر الاتحادات المشاركة.

وجاء الإعلان بعد موجة انتقادات حادة من رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، التي أعربت في وقت سابق عن غضبها من الأسعار المرتفعة لتذاكر مونديال 2026، ووصفتها بأنها «غير مسبوقة» وتمثل عبئًا على المشجعين الأوفياء.

وأكدت الرابطة أنها تفاجأت بما أسمته «الأسعار الفلكية» التي طُرحت عبر تخصيصات الاتحادات الوطنية، معتبرة أن هذه السياسة تُقصي الفئة الأكثر ارتباطًا بمنتخباتها.

وطالبت رابطة المشجعين الأوروبية «فيفا» بـتعليق فوري لبيع تذاكر تخصيص الاتحادات، والدخول في مشاورات موسعة لإعادة النظر في الأسعار، بما يحافظ على الطابع العالمي والتاريخي لكأس العالم، ويضمن إتاحته للجماهير بمختلف فئاتها.

وكشفت الرابطة، استنادًا إلى جداول أسعار قالت إنها اطّلعت عليها، أن متابعة أحد المنتخبات من المباراة الافتتاحية وحتى النهائي قد تصل تكلفتها إلى 6900 دولار، وهو رقم يزيد بنحو خمسة أضعاف تكلفة حضور مونديال 2022 في قطر.

وأشارت الرابطة إلى أن ملف استضافة مونديال 2026، الذي قُدم في عام 2018، تضمن وعودًا بطرح تذاكر تبدأ من 21 دولارًا، وهو ما اعتبرته بعيدًا عن الواقع الحالي للأسعار المطروحة.

وفي المقابل، شدد «فيفا» على ضرورة التزام الاتحادات الوطنية بضمان وصول تذاكر الـ60 دولارًا إلى المشجعين الأكثر ولاءً والمرتبطين فعليًا بمنتخباتهم.

وأكد الاتحاد الدولي أن الإعلان عن الفئة الجديدة يأتي في ظل إقبال عالمي استثنائي على تذاكر البطولة، مشيرًا إلى تلقي أكثر من 20 مليون طلب حتى الآن، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم

كأس العالم تذاكر كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكر كأس العالم 60 دولارًا مونديال 2026

