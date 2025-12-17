رحيل مُتوقع .. إعلامي يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك | فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، موقف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك، من الاستمرار مع نادي الزمالك في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «ناصر منسي تلقى عرضًا رسميًا للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والانضمام إلى نادي غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل أزمته مع المدير الفني أحمد عبد الرؤوف».

وأوضح محمد أضا أن ناصر منسي في أزمة مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، في ظل ابتعاده عن المشاركة واستبعاده التام من حساباته الفنية، منذ تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأشار أضا إلى أن أحمد عبد الرؤوف، لا يمانع في رحيل ناصر منسي، في ظل عدم الحاجة إلى خدماته الفنية، وابتعاده عن مستواه منذ بداية الموسم الجاري.

وذكر أضا أن ناصر منسي يفاضل بين عدة عروض من أندية الدوري المصري الممتاز، على رأسها غزل المحلة والبنك الأهلي، لحسم وجهته الجديدة، لافتًا إلى أن اللاعب قد يحصل على فرصة المشاركة خلال المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر، السبت المقبل، لكن هذا لا يعني استمرار اللاعب.