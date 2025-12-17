بدون وسطاء.. الرئيس الفنزويلي يرد على «ترامب»: الثورة مستمرة والسلطة للشعب

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تدين وتتصدى وتنتصر على عدوان متعدد الأبعاد مستمر منذ 25 أسبوعًا، يمتد من الإرهاب النفسي إلى القرصنة.

مادورو يرد على ترامب

وأضاف مادورو: "نحن مستعدون لتسريع مسيرة ثورة عميقة تمنح السلطة للشعب بشكل كامل ونهائي وبدون وسطاء".

وأشار إلى أن الجهات المعنية لا تستطيع أن تدّعي أن لدى فنزويلا سلاح دمار شامل أو أسلحة كيميائية أو صواريخ نووية، فيختلقون ذريعة لخلق "أفغانستان أخرى".

وجاءت تصريحات مادورو ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بسبب سرقة أصولنا، ولأسباب أخرى كثيرة، من بينها الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.