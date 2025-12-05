قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في مركز "كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن تشكيل المجموعات الـ12 التي ستتنافس في النسخة المقبلة من المونديال، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المجموعات الكاملة لمونديال 2026:

  • المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من الملحق الأوروبي (الدنمارك/مقدونيا/التشيك/أيرلندا).
  • المجموعة الثانية: كندا – قطر – سويسرا – الفائز من الملحق الأوروبي (إيطاليا/أيرلندا الشمالية/ويلز/البوسنة).
  • المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.
  • المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية – باراجواي – أستراليا – الفائز من الملحق الأوروبي (تركيا/رومانيا/سلوفاكيا/كوسوفو).
  • المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.
  • المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من الملحق الأوروبي (أوكرانيا/السويد/بولندا/ألبانيا) – تونس.
  • المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.
  • المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروجواي.
  • المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – النرويج – الفائز من الملحق العالمي (العراق/بوليفيا/سورينام).
  • المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.
  • المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – جامايكا/كاليدونيا/الكونغو – أوزبكستان – كولومبيا.
  • المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

تفاصيل النسخة المقبلة:
ستقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وستكون هذه النسخة التاريخية الأولى التي تضم 48 منتخبًا، مع اعتماد دور الـ32 الإقصائي للمرة الأولى.


تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات لاختيار 12 مجموعة، على النحو التالي:

  • المستوى الأول: الدول المضيفة المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إضافة إلى إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.
  • المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.
  • المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.
  • المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي والعالمي.

الملحق الأوروبي والعالمي:

  • الملحق الأوروبي يضم 16 منتخبًا، حيث ستتأهل 4 فرق إلى المونديال، من بينها ألبانيا والبوسنة والتشيك والدانمارك وإيطاليا وكوسوفو وأيرلندا الشمالية ومقدونيا الشمالية وبولندا وجمهورية أيرلندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد وتركيا وأوكرانيا وويلز.
  • الملحق العالمي يشهد منافسة 6 منتخبات على مقعدين، وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.


يتم صعود المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مع مراعاة عدم وقوع منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة باستثناء أوروبا، التي تمثلها 16 منتخبًا ويجب أن تضم كل مجموعة منتخبًا واحدًا أو اثنين على الأكثر.

