مجموعة الأردن في كأس العالم 2026

أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب الأردن في مجموعة صعبة ضمن النسخة المقبلة من المونديال.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الرابعة إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا، في بطولة ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، والتي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، مقسمة على 12 مجموعة.

وتأهل حتى الآن 42 منتخبًا، بينما ستحدد بقية المقاعد الستة عبر مباريات الملحق الأوروبي (4 مقاعد) والملحق العالمي (مقعدين).

ويضم تصنيف المنتخبات في القرعة أربعة أوعية، حيث جاء الأردن في الوعاء الرابع إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وكوراساو وهايتي ونيوزيلندا، إضافة إلى المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي والعالمي.

وجاءت منتخبات المجموعة بالترتيب كالتالي:



الأرجنتين

الجزائر

النمسا

الأردن