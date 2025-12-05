قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قرعة كأس العالم.. السعودية مع إسبانيا وأوروجواى وكاب فيردي

منتخب السعودية
منتخب السعودية
حمزة شعيب

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب السعودية برفقة كل من إسبانيا وأوروجواي في المجموعة الثامنة.

وتقام حفل قرعة كأس العالم 2026 في مركز "كينيدي" في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، في حدث عالمي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم، وتعتبر النسخة المقبلة من المونديال حدث تاريخي غير مسبوقة، حيث تنظم للمرة الأولى في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كستشهد البطولة توسعًا كبيرًا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها، أبرزها منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن.

وجاءت قرعة كأس العالم، خلال حفل مركز «كينيدي» في حدث رياضي عالمي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مونديال جديد

تتميز نسخة 2026 من كأس العالم بكونها الأولى التي تُقام في ثلاث دول مجتمعة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، كما أنها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في خارطة المنافسات الدولية.

سبعة منتخبات عربية في النهائيات والعراق يترقب

شهدت التصفيات تأهلًا عربيًا لافتًا، تمثل في وصول السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب إلى النهائيات، بينما يستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل انتزاع المقعد العربي الثامن.

آلية توزيع المنتخبات في القرعة

تُقسَّم المنتخبات الـ48 المشاركة إلى أربعة مستويات، يحتوي كل مستوى على 12 منتخبًا، ويشترط "فيفا" أن تضم كل مجموعة فريقًا من كل مستوى، مع استبعاد تكرار منتخبات من القارة نفسها داخل المجموعة، باستثناء أوروبا التي تشارك بـ16 منتخبًا، مما يسمح بوجود منتخبين أوروبيين في المجموعة الواحدة.

ويشمل المستوى الأول المنتخبات الثلاثة المضيفة، إضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر 2025، بينما تتوزع بقية المنتخبات على المستويات الأخرى، ويضم المستوى الرابع المنتخبات الصاعدة من الملحقين الأوروبي والعالمي.

ولمزيد من التوازن، وضع "فيفا" إسبانيا والأرجنتين في مسارين مختلفين حتى نصف النهائي، بحيث لا يتواجه المنتخبان الأعلى تصنيفًا قبل المباراة النهائية.

التصنيفات الرسمية للقرعة

المستوى الأول:

أمريكا – المكسيك – كندا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

المستوى الثاني:

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

المستوى الثالث:

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع:

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – الفائز بملحق أوروبا A – الفائز بملحق أوروبا B – الفائز بملحق أوروبا C – الفائز بملحق أوروبا D – الفائز بالملحق العالمي 1 – الفائز بالملحق العالمي 2.

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
علامات اضطراب القلق المزمن
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
