حضور ترامب قرعة كأس العالم 2026 يحمل رسائل سياسية ورياضية .. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الأجواء بعد الإعلان عن مجموعات كأس العالم 2026 كانت مزيجًا من الرياضة والسياسة، موضحا أن الحدث الذي أقيم في مركز كينيدي للفنون، شهد حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما حول المشهد من مجرد مناسبة رياضية إلى حدث سياسي رياضي.

وأشار جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ترامب استغل الحدث للحديث عن إنجازاته السياسية والعالمية، مقدمًا ذلك كتمهيد لتكريمه من قبل الفيفا، حيث تسلم الرئيس الأميركي جائزة الفيفا للسلام في نسختها الأولى، تقديرًا لجهوده في مجال السلام، وهي جائزة فاز بها بدلًا عن جائزة نوبل للسلام التي سعى إليها دون جدوى.

وأضاف المراسل أن ترامب تطرق أيضًا إلى الإنجازات الرياضية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى تحقيق أرقام قياسية في بيع تذاكر المباريات، ما يعكس الحماس الكبير تجاه كأس العالم 2026، والذي يعتبر أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية للعام.