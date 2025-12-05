قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
حضور ترامب قرعة كأس العالم 2026 يحمل رسائل سياسية ورياضية .. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الأجواء بعد الإعلان عن مجموعات كأس العالم 2026 كانت مزيجًا من الرياضة والسياسة، موضحا أن الحدث الذي أقيم في مركز كينيدي للفنون، شهد حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما حول المشهد من مجرد مناسبة رياضية إلى حدث سياسي رياضي.

وأشار جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ترامب استغل الحدث للحديث عن إنجازاته السياسية والعالمية، مقدمًا ذلك كتمهيد لتكريمه من قبل الفيفا، حيث تسلم الرئيس الأميركي جائزة الفيفا للسلام في نسختها الأولى، تقديرًا لجهوده في مجال السلام، وهي جائزة فاز بها بدلًا عن جائزة نوبل للسلام التي سعى إليها دون جدوى.

وأضاف المراسل أن ترامب تطرق أيضًا إلى الإنجازات الرياضية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى تحقيق أرقام قياسية في بيع تذاكر المباريات، ما يعكس الحماس الكبير تجاه كأس العالم 2026، والذي يعتبر أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية للعام.

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

قانونية تكشف صدمة بشأن ارتفاع سن الزواج بين الشباب والفتيات

يعرقل نموهم.. تحذيرات من تداعيات حوادث الاعتداء على الأطفال في المدارس

بعد إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة| عمرو أديب: لم تتمكن قوة الرشوة من ممارسة تجاوزات

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

