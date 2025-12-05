وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد

توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاما متأثرًا بإصاباته التي تعرّض لها في حادث اصطدام الباب الحديدي لمعدية الركاب برصيف المرسى بمدينة بورفؤاد قادمة من بورسعيد، وذلك بعد تدهور حالته داخل المستشفى رغم محاولات إنقاذه، حيث كان قد نُقل فور الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان العطل الفني المفاجئ قد أدى إلى اعوجاج الباب الحديدي للمعدية أثناء دخولها إلى المرسى، ما تسبب في اندفاعه بقوة تجاه الرصيف واصطدامه بالطفل الذي كان يقف خلف الحواجز الحديدية، وتعرّض لإصابات خطيرة قبل أن تتفاقم حالته لاحقًا.

وفاة طفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد

وتعاملت فرق التشغيل والصيانة مع الموقف بسرعة، وأُصلح العطل وعادت حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد للعمل بصورة طبيعية، بينما تواصل الأجهزة المعنية إعداد تقرير شامل حول ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالة حزن

وتسود حالة من الحزن بين الأهالي بعد إعلان وفاة الطفل، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.