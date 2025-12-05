مياه القناة: صيانة منظومة الكلور في محطات بورسعيد والإسماعيلية والسويس لرفع كفاءتها

أعلن اللواء ا ح مهندس أحمد محمدرمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، علي صيانة ورفع كفاءة منظومة الكلور في جميع المحطات، بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتحميل وتشغيل الخطوط عليه بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى المتابعة المستعمرة على تلك المحطات وعمل تقارير عن أداء عملها، وذلك لإطالة عمرها الافتراضى والاستدامة فى العمل.

صيانة شاملة

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه تم تركيب منظومة الكلور الجديدة وأعمال الصيانة تتم تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور محمد حسين، والفنى إبراهيم حسن، حيث تم الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بمحطات المنايف والبورسعيدية والطيران والعالي، وتم التجربة والتشغيل عليها وتم ضبط الجرعات وأخذ عينات بواسطة لجنة الكلور، كما تم صيانة المنظومة بمحطة أبوسلطان الساحل، وتم صيانة منظومة الكلور ايضا بمحطة الكرنك وتم ضبط الجرعات وأخذ العينات، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أنه يتم أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب بصفه دورية وبشكل منتظم، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لعمل التحليل المطلوبة لها، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح اللواء أحمدرمضان، علي تنظيم برامج تدريبية للتعارف على أعمال منظومة الكلور وكيفية مكافحة التسريب والتي شملت محاور التدريب على أعمال التشغيل والصيانة لمنظومات الكلور ومنظومات برج التعادل وغرف الإعدام والتعرف على أجهزة الإنذار والتدريب عليها وكشف التسريب وكيفية مكافحته، كما شملت العملية التدريبية زيارات ميدانية لعدد من محطات، وذلك لتحقيق أعلى استفادة فى تحديث نظم العمل وتقييم الأداء بها.