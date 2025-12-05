قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لأصحاب المعاشات .. طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025

الاستعلام عن الرقم التأميني
الاستعلام عن الرقم التأميني
خالد يوسف

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، موضحة أن معاشات شهر ديسمبر تُصرف من خلال «مكاتب البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع بنك ناصر الاجتماعي».

التنسيق مستمر لخدمة أصحاب المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

يأتي صرف المعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، مع استمرار صرف الزيادة السنوية المقررة منذ يوليو الماضي.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025

أتاحت هيئة التأمينات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التأمينية، وذلك في إطار تسهيل الخدمات التأمينية للمواطنين.

ويُعد الرقم التأميني بمثابة الأساس في نظام التأمين الاجتماعي، إذ يُخصص لكل مواطن رقم فريد يربطه بجميع بياناته التأمينية، ويشمل الاسم الثلاثي، واسم الأم، ومحافظة ومركز الميلاد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ـ الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

ـ الضغط على أيقونة بدء الخدمة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة «الرقم القومي + الاسم الأول للأم».

ـ تحديد خيار أنا لست روبوت، ثم الضغط على إرسال الطلب.

ـ تظهر فورًا على الشاشة بيانات الرقم التأمينى للمستعلم.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كانت الهيئة قد أعلنت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار خطة الدولة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات تدريجيًا.

ـ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

ـ رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ـ زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.

ـ زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلا من 11600 جنيه حاليًا.

أصحاب المعاشات الاستعلام عن الرقم التأميني الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 مكاتب البريد المصري بنك ناصر الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طبيب يكشف طريقة حساب الحمل بعد الزواج .. بلوجر شهيرة تقرر الإجهاض بسبب هذا المرض

الكلى

احترس.. مضاعفات أمراض الكلى تصيبك عند التأخر في اكتشافها

شوربة الفريك

طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي

بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد