لأصحاب المعاشات .. طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، موضحة أن معاشات شهر ديسمبر تُصرف من خلال «مكاتب البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع بنك ناصر الاجتماعي».

التنسيق مستمر لخدمة أصحاب المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

يأتي صرف المعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، مع استمرار صرف الزيادة السنوية المقررة منذ يوليو الماضي.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025

أتاحت هيئة التأمينات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التأمينية، وذلك في إطار تسهيل الخدمات التأمينية للمواطنين.

ويُعد الرقم التأميني بمثابة الأساس في نظام التأمين الاجتماعي، إذ يُخصص لكل مواطن رقم فريد يربطه بجميع بياناته التأمينية، ويشمل الاسم الثلاثي، واسم الأم، ومحافظة ومركز الميلاد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ـ الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

ـ الضغط على أيقونة بدء الخدمة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة «الرقم القومي + الاسم الأول للأم».

ـ تحديد خيار أنا لست روبوت، ثم الضغط على إرسال الطلب.

ـ تظهر فورًا على الشاشة بيانات الرقم التأمينى للمستعلم.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كانت الهيئة قد أعلنت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار خطة الدولة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات تدريجيًا.

ـ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

ـ رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ـ زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.

ـ زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلا من 11600 جنيه حاليًا.