رد فعل حسام وإبراهيم حسن بعد وقوع مصر مع بلجيكا وإيران في كأس العالم

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة.

وظهر حسام حسن وإبراهيم حسن مبتسمين؛ لحظة إعلان مجموعة مصر بكأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب بلجيكا من المستوى الأول، ومنتخب إيران من المستوى الثاني، ضمن النسخة المقبلة من المونديال، المقرر إقامتها في “الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، تصنيفًا لأبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2026، وضمت القائمة 15 منتخبًا تم اختيارها؛ بناءً على استعدادها وقدرتها على المنافسة في البطولة.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع عشر ضمن قائمة المرشحين، واعتبرت الصحيفة أن الفريق يمثل إحدى الحالات الأكثر غموضًا على الساحة الدولية، مشيرةً إلى أنه رغم سجله القياسي في كأس الأمم الإفريقية؛ إلا أنه لم يحقق أي فوز في تاريخ مشاركاته السابقة بكأس العالم (1934، 1990، 2018).