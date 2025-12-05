قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق ناري من عمرو أديب عن مجموعة مصر في كأس العالم .. ماذا قال؟
تعرف على طرفي مباراة افتتاح كأس العالم 2026
قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
رياضة

سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم رحلة جديدة في كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة التي تضم ثلاث مدارس كروية مختلفة؛ الأوروبية ممثلة في بلجيكا، والآسيوية عبر إيران، والأوقيانوسية بمنتخب نيوزيلندا، وهي مجموعة تمنح الفراعنة مزيجًا من التحديات الواقعية والطموحات الممكنة في نسخة تاريخية للبطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

بلجيكا – إيران – مصر – نيوزيلندا

وجاء وصول المنتخب المصري إلى المونديال بعد مسار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث أنهى مشواره دون أي هزيمة، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي، وخبرة عناصره، وتألق لاعبيه المحترفين في أوروبا والخليج. 

قيادة محمد صلاح

ويقف محمد صلاح في مقدمة هذا الجيل الذي يضم أسماء تجمع بين الخبرة والطموح، مثل عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، ونجوم الوسط والدفاع الذين شكلوا العمود الفقري للفريق خلال السنوات الأخيرة.

أهمية المشاركة الحالية تتجاوز مجرد الوجود في المونديال، إذ تمثل فرصة فريدة للفراعنة لإثبات حضورهم بين كبار القارة الأفريقية والعالم العربي، في ظل النسخة الأكبر والأكثر تنوعًا في تاريخ البطولة.

المسار المحتمل لمنتخب مصر وفق نظام التأهل الجديد

اعتمادًا على ترتيب المنتخب في المجموعة السابعة، تبدو سيناريوهات مشواره في الأدوار الإقصائية على النحو التالي:

في حال احتلال المركز الثالث

سيواجه منتخب مصر أول مجموعة فرنسا أو أول مجموعة كندا، وفقًا لنظام تأهل يسمح لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث بالعبور إلى دور الـ32.

في حال احتلال المركز الثاني

سيصطدم المنتخب المصري بـ ثاني مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة ستكون من أصعب التحديات بالنظر إلى قوة المنتخب الأميركي على أرضه.

في حال تصدّر المجموعة

سيقابل الفراعنة أحد المنتخبات المتأهلة من المراكز الثالثة، وهو سيناريو يمنح مصر فرصة ذهبية لتجاوز الدور الأول وتحقيق إنجاز غير مسبوق.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم بلجيكا إيران نيوزيلندا المنتخب المصري

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
علامات اضطراب القلق المزمن
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
