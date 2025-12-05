سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم رحلة جديدة في كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة التي تضم ثلاث مدارس كروية مختلفة؛ الأوروبية ممثلة في بلجيكا، والآسيوية عبر إيران، والأوقيانوسية بمنتخب نيوزيلندا، وهي مجموعة تمنح الفراعنة مزيجًا من التحديات الواقعية والطموحات الممكنة في نسخة تاريخية للبطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

بلجيكا – إيران – مصر – نيوزيلندا

وجاء وصول المنتخب المصري إلى المونديال بعد مسار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث أنهى مشواره دون أي هزيمة، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي، وخبرة عناصره، وتألق لاعبيه المحترفين في أوروبا والخليج.

قيادة محمد صلاح

ويقف محمد صلاح في مقدمة هذا الجيل الذي يضم أسماء تجمع بين الخبرة والطموح، مثل عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، ونجوم الوسط والدفاع الذين شكلوا العمود الفقري للفريق خلال السنوات الأخيرة.

أهمية المشاركة الحالية تتجاوز مجرد الوجود في المونديال، إذ تمثل فرصة فريدة للفراعنة لإثبات حضورهم بين كبار القارة الأفريقية والعالم العربي، في ظل النسخة الأكبر والأكثر تنوعًا في تاريخ البطولة.

المسار المحتمل لمنتخب مصر وفق نظام التأهل الجديد

اعتمادًا على ترتيب المنتخب في المجموعة السابعة، تبدو سيناريوهات مشواره في الأدوار الإقصائية على النحو التالي:

في حال احتلال المركز الثالث

سيواجه منتخب مصر أول مجموعة فرنسا أو أول مجموعة كندا، وفقًا لنظام تأهل يسمح لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث بالعبور إلى دور الـ32.

في حال احتلال المركز الثاني

سيصطدم المنتخب المصري بـ ثاني مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة ستكون من أصعب التحديات بالنظر إلى قوة المنتخب الأميركي على أرضه.

في حال تصدّر المجموعة

سيقابل الفراعنة أحد المنتخبات المتأهلة من المراكز الثالثة، وهو سيناريو يمنح مصر فرصة ذهبية لتجاوز الدور الأول وتحقيق إنجاز غير مسبوق.