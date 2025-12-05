قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام الامارات في كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري

وتنطلق مباراة منتخب مصر القادمة  أمام منتخب الإمارات، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب يوم السبت 6 ديسمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر عدد من القنوات العربية في مقدتهم قنوات بي إن سبورتس وقناة الكاس وأبوظبي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة مناصفة مع نظيره منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة خلف المتصدر منتخب الأردن برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الإمارات متذيل المجموعة بدون رصيد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، والتي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن

منتخب مصر كاس العرب الامارات

