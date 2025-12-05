أبرز مباريات اليوم الجمعة 5-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 5-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة المغرب مع عمان في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025

مواعيد مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة



عمان X المغرب – 4:30 مساء – beIN Sports HD

جزر القمر X السعودية – 8:30 مساء - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال أوفييدو X ريال مايوركا – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



بريست X موناكو – 8 مساء

ليل X مارسيليا - - 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



ماينز X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي



سالفورد سيتي X ليتون أورينت – 9:30 مساء