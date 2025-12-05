قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمود الليثي يكشف سبب عدم ظهور أولاده على السوشيال ميديا (فيديو)

الفنان محمود الليثي
الفنان محمود الليثي
أوركيد سامي

في لقاء  مع موقع صدى البلد الإخباري، صرح الفنان محمود الليثي أن خوفه من الحسد على أولاده هو السبب وراء عدم ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف الليثي أنه يحرص بشدة على حماية خصوصية أسرته، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم بعيدًا عن الأضواء والتعرض للانتقادات أو التدخلات غير المرغوب فيها

يذكر أن في لقاء  مع موقع صدى البلد، أعلن الفنان محمود الليثي عن انضمامه لفيلم جديد بعنوان "عروسة من الصين"، سيظهر خلال العمل بشكل مختلف يجمع بين الغناء والتمثيل.

وقال الليثي إنه يقدّم في الفيلم عدة أغنيات ضمن الأحداث، بالإضافة إلى دور تمثيلي يحمل طابعًا كوميديًا، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة جديدة في مسيرته الفنية وسيُظهر جانبًا مختلفًا منه أمام الجمهور.


وأضاف أن التحضيرات ما زالت مستمرة، على أن يتم الكشف عن فريق العمل وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة


وعن الدراما، كشف الليثي عن مشاركته في مسلسل جديد يحمل اسم "الكنج"، يقدم من خلاله دورًا مميزًا ومختلفًا عن أعماله السابقة، وينتظر ردود فعل الجمهور عند عرضه.

وفي ختام حديثه، عبّر محمود الليثي عن أمنيته بأن تنال كل هذه الأعمال إعجاب الجمهور، مضيفا أنه يعمل دائمًا على تقديم محتوى فني راقٍ يليق بالمشاهد.

https://youtube.com/shorts/cvbdIo_z5Ek?si=DnsAzOXURTS8Cm0a

