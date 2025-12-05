الحضن اللي باقي.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة لشقيقتها بعد خضوعها لعملية

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة لشقيقتها بعد خضوعها لعملية بسيطة.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "بعد الأم الأخت بتبقى الحضن اللي باقي، والحنان اللي ما بيخلصش بتفهمك من غير ما تتكلمي، وتخاف عليك أكتر من نفسها تفرح لفرحك وتزعل لزعلك هي مش أمك بس وجودها بيخلي روح الأم لسه حواليك الأخت حِتّة من الأم، وده بيرجع للتربية… زرع وحصد".

وتابعت: “الأم اللي زرعت الحنية و الرحمة في بنتها، وابنها بتسيب في الدنيا نسخة منها ربنا يحفظ كل أم زرعت حب، وكل أخت طلعت أم تانية وكل اخ طلع اب تاني لاخته”.

وأضافت: “أنا وعبير… أمهات بعض شكرًا يا أمي على حنيّتك اللي زرعتيها فينا عبير عملت عمليه بسيطة النهاردة الحمدلله حبيبتي ربنا يعافيكي ويحفظك من كل شر”.

واختتمت قائلة: “ادّوا أخواتكم حضن النهارده يمكن محتاجينه من غير ما يقولوا”.