ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
فن وثقافة

الحضن اللي باقي.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة لشقيقتها بعد خضوعها لعملية

رانيا فريد شوقي وشقيقتها
رانيا فريد شوقي وشقيقتها
سارة عبد الله

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة لشقيقتها بعد خضوعها لعملية بسيطة.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "بعد الأم الأخت بتبقى الحضن اللي باقي، والحنان اللي ما بيخلصش بتفهمك من غير ما تتكلمي، وتخاف عليك أكتر من نفسها تفرح لفرحك وتزعل لزعلك هي مش أمك بس وجودها بيخلي روح الأم لسه حواليك الأخت حِتّة من الأم، وده بيرجع للتربية… زرع وحصد".

وتابعت: “الأم اللي زرعت الحنية و الرحمة في بنتها، وابنها بتسيب في الدنيا نسخة منها ربنا يحفظ كل أم زرعت حب، وكل أخت طلعت أم تانية وكل اخ طلع اب تاني لاخته”.

وأضافت: “أنا وعبير… أمهات بعض شكرًا يا أمي على حنيّتك اللي زرعتيها فينا عبير عملت عمليه بسيطة النهاردة الحمدلله حبيبتي ربنا يعافيكي ويحفظك من كل شر”.

واختتمت قائلة: “ادّوا أخواتكم حضن النهارده يمكن محتاجينه من غير ما يقولوا”.

