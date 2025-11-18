رانيا فريد شوقي: «دولة التلاوة» مشروع يحيي تراث الأصوات المصرية الأصيلة

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدة أنه يقدم تجربة مختلفة ومؤثرة تسهم في إعادة تسليط الضوء على مدرسة التلاوة المصرية العريقة التي طالما كان لها تأثير واسع على مستوى العالم.



وكتبت رانيا عبر حسابها على «فيسبوك» قائلة: «دولة التلاوة مش مجرد برنامج، ده مشروع حقيقي بيرجع الحياة لمدرسة التلاوة المصرية اللي العالم كله اتعلم منها. فكرة بتحتفي بروعة الأصوات وبتراث مصر الأصيل. برنامج بنستفيد منه، وبيتقدم فيه القرآن بإحساس صادق، وسط أجواء روحانية تريح القلب».



وأضافت: «فخر كبير إننا بنسمع أصوات مصر الجميلة ونستمتع بتراثها حلقة بعد حلقة. كل التقدير والشكر لكل القائمين على البرنامج».