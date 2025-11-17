محمد الشرنوبي يوجه رسالة شكر للقائمين على برنامج "دولة التلاوة"

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة للقائمين على برنامج دولة التلاوة بعد النجاح المبهر الذي حققه منذ عرضه.

وكتب الشرنوبي عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “برنامج دولة التلاوة حاجة تفرح شكرا لكل القائمين على البرنامج”.

محمد الشرنوبي على انستجرام

وأطلقت الدولة برنامج مسابقة دولة التلاوة للعام 2025، وهو برنامج تلفزيوني يركّز على تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض عبر عدة قنوات بينها الحياة وCBC و«الناس»، إضافة إلى المنصة الرقمية Watch It.

يمثل برنامج دولة التلاوة فرصة بارزة لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة من محافظات مصر كافة بهدف تعزيز المشهد الديني والثقافي من خلال الأصوات الجميلة والإظهار القرآني المتقن.

جائزة كبرى بقيمة 3.5 مليون جنيه

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز في مسابقة دولة التلاوة 3.5 مليون جنيه، وهو رقم ملفت يعكس مدى جدية الدولة في دعم حفظة ومُرتّلي القرآن الكريم وتشجيعهم على التفوق، وتوزّع الجائزة الكبرى بحيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، كما تُمنح لهما الفرصة لتسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتِيهما وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، ويُكرّمان أيضًا بإمامة المصلّين في صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان القادم.