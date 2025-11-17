قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الشباب والرياضة تبدأ فعاليات التحكيم النهائي في العزف الفردي بمسابقة قادرون باختلاف

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، اليوم، لليوم الثاني على التوالي منافسات مسابقة إبداع "قادورن بإختلاف" في نسختها الثانية، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بجانب إنضمام مجموعة متميزة من طلاب الجامعات والأندية والمؤسسات المجتمعية لهذا الموسم، وذلك خلال الفترة من (١٦- ٢٢) نوفمبر الجاري، على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين (سابقاً).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة "إبداع..قادرون" هدفها الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء علي إبداعاتهم، وقدراتهم على التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات في شتي المجالات بشكل يفوق كل التوقعات، مشيراً إلي إهتمام الوزارة بتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المعدة لهم ، والحرص علي دمجهم في مختلف الأنشطة المنفذة داخل الأندية ومراكز الشباب، لإكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في المجتمع كما يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع الآخرين.

حيث إنطلقت فعاليات اليوم الثاني ،، بحضور الدكتور خالد مسعود - رئيس قطاع الشباب، والأستاذة رضا سفينة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مؤكدين حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم وتمكين ودمج القادرون بإختلاف في مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها .

ضمت لجنة تحكيم منافسات مجال العزف الفردي ..
الموسيقار : عمرو سليم 
الموسيقار : هشام خرما 
الملحن : خالد الكمار

تتضمن مجالات المسابقة ( الغناء الفردي - العزف الفردي - إنشاد ديني - المذيع التليفزيوني- الفنون التشكيلية - الفنون الشعبية)، وتبلغ قيمة الجوائز ٦٠٠ ألف جنية مصري.

يذكر أنه قد تم فتح باب التسجيل والإعلان عن شروط المسابقة بالصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، كما تم اختيار هيئة التحكيم من كبار الأدباء والعلماء و الفنانين والشعراء والمثقفين والمتخصصين في المجالات الأدبية والفنية لوضع شروط المسابقة، بالإضافة إلى لجان مشاهدة لجميع مجالات التسابق ومن ثم تصعيدها إلى التحكيم النهائي، تلى ذلك تجميع الأعمال الفائزة من الجهات المشاركة وإرسالها المحكمين ولجان المشاهدة لإختيار أفضل الاعمال المؤهلة لمرحلة التحكيم النهائي.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

