الشباب والرياضة تبدأ فعاليات التحكيم النهائي في العزف الفردي بمسابقة قادرون باختلاف

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، اليوم، لليوم الثاني على التوالي منافسات مسابقة إبداع "قادورن بإختلاف" في نسختها الثانية، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بجانب إنضمام مجموعة متميزة من طلاب الجامعات والأندية والمؤسسات المجتمعية لهذا الموسم، وذلك خلال الفترة من (١٦- ٢٢) نوفمبر الجاري، على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين (سابقاً).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة "إبداع..قادرون" هدفها الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء علي إبداعاتهم، وقدراتهم على التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات في شتي المجالات بشكل يفوق كل التوقعات، مشيراً إلي إهتمام الوزارة بتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المعدة لهم ، والحرص علي دمجهم في مختلف الأنشطة المنفذة داخل الأندية ومراكز الشباب، لإكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في المجتمع كما يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع الآخرين.

حيث إنطلقت فعاليات اليوم الثاني ،، بحضور الدكتور خالد مسعود - رئيس قطاع الشباب، والأستاذة رضا سفينة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مؤكدين حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم وتمكين ودمج القادرون بإختلاف في مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها .

ضمت لجنة تحكيم منافسات مجال العزف الفردي ..

الموسيقار : عمرو سليم

الموسيقار : هشام خرما

الملحن : خالد الكمار

تتضمن مجالات المسابقة ( الغناء الفردي - العزف الفردي - إنشاد ديني - المذيع التليفزيوني- الفنون التشكيلية - الفنون الشعبية)، وتبلغ قيمة الجوائز ٦٠٠ ألف جنية مصري.

يذكر أنه قد تم فتح باب التسجيل والإعلان عن شروط المسابقة بالصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، كما تم اختيار هيئة التحكيم من كبار الأدباء والعلماء و الفنانين والشعراء والمثقفين والمتخصصين في المجالات الأدبية والفنية لوضع شروط المسابقة، بالإضافة إلى لجان مشاهدة لجميع مجالات التسابق ومن ثم تصعيدها إلى التحكيم النهائي، تلى ذلك تجميع الأعمال الفائزة من الجهات المشاركة وإرسالها المحكمين ولجان المشاهدة لإختيار أفضل الاعمال المؤهلة لمرحلة التحكيم النهائي.