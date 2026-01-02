قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
فن وثقافة

فادي خفاجة يشكر أشرف زكي لحل قضيته مع مجدي كامل ومها أحمد

فادي خفاجة
فادي خفاجة
سعيد فراج

وجه الفنان فادي خفاجة، الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ بعد تدخله للتصالح في قضيته مع الفنان مجدي كامل. 

وكتب فادي خفاجة، في منشوره، قائلًا: «كل الحب والاحترام لأستاذي: الدكتور أشرف زكي .. لحل القضية بيني وبين الدكتور مجدي كامل … كتب من عند الله التوفيق والصلح .. أو لم يكتب …. ألف شكر يا دكتور … ولكل النقابة ألف شكر». 

فادي خفاجة يعتذر لـ مها أحمد ومجدي كامل

وكان الفنان فادي خفاجة، قد حرص على الاعتذار من الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد خروجه بكفالة.

ونشر خفاجة، فيديو، على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، قال فيه: "أنا بعتذر جدا جدا للأستاذة مها أحمد والأستاذ مجدي كامل على أي حاجة صدرت مني.. أنا بعترف بغلطي ولحظة شيطان ولحظة عدم إدراك، وأنا اتغيرت وبعدت عن كل حاجة وحشة".

وكانت محكمة الاستئناف، قد حددت جلسة 20 يناير لنظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وكفالة 20 ألف جنيه.

محاكمة فادي خفاجة بسب مجدي كامل

كانت جهات التحقيق، قد أسندت إلى الفنان فادي خفاجة، تهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

وظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات على تطبيق “تيك توك”، بعد أزمة القبض على العديد من التيك توكرز.

وقام فادي خفاجة، بعدة جولات مع تيك توكرز من مصر وخارج مصر، منها جولة مع فتاة تدعى “ريم”، ومازحها قائلا: «مش قولتلك عيلتي كلها شيوخ»؛ وذلك بعدما كسب الجولة أمامها، ونفَّذت أحكامه.

جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا، وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل.

وكان آخر أعمال فادي خفاجة الفنية، عام 2024، وهو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانتين يسرا ونيللي كريم، وقبله مسلسل “حد فاصل” للفنانين نضال الشافعي وإدوارد عام 2023.

وشارك فادي خفاجة، بدور “علاء” في المسلسل الخليجي “حد فاصل”، بطولة تركي اليوسف، شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، ريم العلي، سماح زيدان، طلال الشمري ريم العلي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

