استخراج منشار كهربائي من بطن طفل بمستشفى الأزهر بدمياط

نجح فريق طبي بمستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة ، من استخراج منشار كهربائي من بطن طفل بقسم جراحة الأطفال بمستشفىات جامعة الأزهر.

كان قد نجح فريق قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط في استخراج منشار كهربائي من بطن طفل،دون إحداث أي إصابة بالأمعاء أو بالأعضاء الحيوية، ودون تسجيل أي مضاعفات تُذكر. وتم إنقاذ حياة الطفل وإعادته سالمًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر ،والدكتور عصام طمان عميد كلية طب بنات والدكتور عادل دياب مدير عام مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة