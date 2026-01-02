قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

آية التيجي

إذا كنت تستيقظ صباحًا وأنت تشعر بـ ألم في الرقبة أو تيبّس في الكتفين، فقد لا يكون السبب وضعية النوم فقط، بل قد تكون الوسادة غير المناسبة هي العامل الرئيسي وراء هذه الآلام.

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

وكشف موقع Sleep Foundation، فإن اختيار الوسادة الخاطئة قد يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة واضطراب محاذاة العمود الفقري، ما ينعكس سلبًا على جودة النوم وصحة الرقبة.

وأوضح خبراء العظام والنوم أن الوسادة تلعب دورًا أساسيًا في:
ـ دعم الرقبة والرأس أثناء النوم
ـ الحفاظ على استقامة العمود الفقري
ـ تقليل الضغط على الفقرات والعضلات

وفي حال كانت الوسادة مرتفعة أو منخفضة أكثر من اللازم، فإن ذلك يؤدي إلى انحناء غير طبيعي للرقبة، ما يسبب الألم والتيبّس على المدى القصير والطويل.

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

علامات تدل على أن وسادتك غير مناسبة

بحسب موقع Cleveland Clinic، قد تكون الوسادة سبب ألم الرقبة إذا كنت تعاني من:
ـ ألم أو تيبّس في الرقبة عند الاستيقاظ
ـ صداع صباحي متكرر
ـ ألم يمتد إلى الكتفين أو أعلى الظهر
ـ تقلب مستمر أثناء النوم بحثًا عن وضعية مريحة
تحسن الألم عند تغيير الوسادة

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

ما الوسادة المناسبة لكل وضعية نوم؟

لمن ينامون على الظهر
يُنصح بوسادة متوسطة الارتفاع تدعم الانحناءة الطبيعية للرقبة، ولا ترفع الرأس للأمام بشكل زائد.

ولمن ينامون على الجانب
وسادة أكثر سماكة وثباتًا
تملأ الفراغ بين الكتف والرأس، وتحافظ على استقامة العمود الفقري.
ولمن ينامون على البطن
وسادة منخفضة جدًا أو بدون وسادة لتقليل التواء الرقبة والضغط على الفقرات.

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

أفضل خامات الوسائد لصحة الرقبة

وتشير التقارير الطبية إلى أن نوع الخامة لا يقل أهمية عن الارتفاع، ومن أفضل الخيارات:
ـ وسائد الميموري فوم: تتكيف مع شكل الرأس والرقبة وتوفر دعمًا ثابتًا
الوسائد الطبية أو العنقية: مصممة خصيصًا لدعم الفقرات
ـ وسائد اللاتكس: متوسطة الصلابة ومناسبة لمن يعانون من آلام مزمنة. في المقابل، قد تفقد الوسائد القطنية أو الريشية دعمها بسرعة مع الاستخدام الطويل.

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

متى يجب تغيير الوسادة

وينصح الخبراء بتغيير الوسادة كل:
18 إلى 24 شهرًا
أو فور ملاحظة:
فقدان الشكل
تكتل الحشو
زيادة آلام الرقبة بعد الاستيقاظ

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

نصائح إضافية لتقليل آلام الرقبة

ـ الحفاظ على وضعية نوم صحيحة
ـ تجنب استخدام أكثر من وسادة
ـ ممارسة تمارين خفيفة لعضلات الرقبة
ـ استشارة طبيب العظام في حال استمرار الألم

