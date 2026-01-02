قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
آية التيجي

إذا كنت تحرص على اتباع عادات صحية للقلب مثل التغذية السليمة وممارسة الرياضة، فقد تتساءل: هل يمكن فعل المزيد لحماية القلب دون الذهاب للطبيب؟

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

وتشير تقارير طبية حديثة إلى وجود فحوصات منزلية بسيطة تساعد في مراقبة صحة القلب والكشف المبكر عن بعض العلامات التحذيرية، بدءًا من قياس ضغط الدم وحتى متابعة النشاط الكهربائي للقلب، وذلك دون مغادرة المنزل، وفقًا لموقع HealthCentral.

ويؤكد الخبراء أنه يمكن إجراء فحوصات منزلية لمتابعة بعض المؤشرات المرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب، لكنها لا تُغني إطلاقًا عن الفحص الطبي المتخصص.

ويمكن للشخص قياس ضغط الدم ومعدل النبض في المنزل، وهي خطوات توصي بها جمعية القلب الأمريكية كجزء من نمط الحياة الصحي، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لديهم قراءات غير مستقرة داخل العيادات الطبية.

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

وفي حال ملاحظة ارتفاع مستمر في الضغط أو ظهور أعراض مثل الدوخة أو الصداع أو تشوش الرؤية، يجب إبلاغ الطبيب، الذي قد يطلب فحوصات أكثر دقة مثل:
تحاليل الدم
تخطيط كهربية القلب
الموجات فوق الصوتية على القلب
اختبارات الجهد
الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي للقلب

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

علامات وأعراض قد تشير إلى مشكلات بالقلب

وتُعد مراقبة الأعراض من أبسط طرق متابعة صحة القلب في المنزل، وتشمل:
ألم أو ضغط في الصدر
خفقان القلب
الدوخة أو الدوار
الإرهاق المستمر
ضيق التنفس
الغثيان أو القيء
التعرق الزائد
تورم القدمين أو الساقين
صعوبة النوم

وينبه الأطباء إلى أن بعض عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول قد لا تُسبب أعراضًا واضحة رغم خطورتها.

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب في الحالات التالية:
قلة النشاط البدني
اتباع نظام غذائي غير صحي
الإصابة بارتفاع ضغط الدم
ارتفاع الكوليسترول
السمنة
التدخين أو التعرض للتدخين السلبي

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

فحوصات القلب التي يمكنك إجراؤها في المنزل

قياس معدل النبض :

يمكن قياس النبض باستخدام أصابع اليد وساعة عادية، ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ويُعد انخفاض المعدل أثناء الراحة مؤشرًا جيدًا لصحة القلب.

قياس ضغط الدم

ويُعد استخدام جهاز ضغط دم أوتوماتيكي منزلي من أدق الطرق لمتابعة الضغط.
ويُنصح بالجلوس بهدوء عدة دقائق قبل القياس، وتسجيل القراءات بانتظام لمتابعة أي تغيرات.

اختبار الدرج

وتشير دراسة أوروبية إلى أن القدرة على صعود 4 طوابق في أقل من دقيقة تدل على صحة قلب جيدة، بينما استغراق أكثر من دقيقة ونصف قد يشير إلى ضعف اللياقة القلبية.

اختبارات الكوليسترول المنزلية

وتساعد هذه الاختبارات في متابعة الكوليسترول الكلي أو الجيد (HDL)، لكنها لا تُغني عن التحاليل المعملية لأنها لا تقيس الكوليسترول الضار (LDL).

تخطيط القلب الكهربائي المنزلي

وبعض الساعات الذكية قادرة على تسجيل تخطيط كهربائي مبسط للقلب، وقد تكون مفيدة لمرضى اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، لكنها لا تُعد بديلًا للفحص الطبي.

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

هل يمكن اكتشاف انسداد الشرايين في المنزل؟

ولا توجد وسيلة موثوقة للكشف عن انسداد الشرايين التاجية أو النوبة القلبية في المنزل. ويستلزم التشخيص فحوصات طبية متخصصة مثل القسطرة أو الأشعة القلبية.

ولكن يجب التوجه فورًا للمستشفى عند ظهور أعراض تحذيرية مثل:
ألم أو ضغط شديد في الصدر
تعرق مفاجئ
دوخة شديدة
ضيق تنفس
ألم ممتد إلى الذراع أو الرقبة أو الفك

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

نصائح لدعم صحة القلب

ـ شرب الماء بدلًا من المشروبات السكرية
ـ اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح
ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
ـ الإقلاع عن التدخين
ـ الالتزام بالأدوية الموصوفة طبيًا
ـ المتابعة الدورية مع الطبيب

