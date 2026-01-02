مصطفى بكري: سيارات ذوي الهمم محتجزة.. وأصحابها يستغيثون للإفراج عنها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رسائل كثيرة تستغيث يوميا لحل مشكلات سيارات ذوي الهمم بعدما سددوا ثمنها ولم يستلموا السيارات حتى الآن.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن سيارات ذوي الهمم ما زالت محتجزة إلى الآن في الميناء ولم يستلموها ويشتكون يوميا بسبب عدم تسلم سياراتهم بالرغم من سداد سعرها وتوفر أوراقهم المطلوبة.

وتابع: هؤلاء الأشخاص يدفعون يوميا مبالغ مالية "أرضيات" بسبب احتجاز السيارات داخل الموانئ، مطالبا رئيس الوزراء بضرورة التدخل للإفراج عن هذه السيارات وحل هذه المشكلة.