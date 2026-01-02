قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا
10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا
خالد يوسف

شهد عام 2025 نشاطاً مكثفاً في عالم الهواتف الذكية، مع إطلاق عدد لا يحصى من الأجهزة الجديدة، ولكنه شهد أيضاً نهاية بعض الهواتف الأخرى، لشركات كبرى مثل سامسونج وآبل، ومع بداية 2026 حدثت تغيّرات كبيرة في سوق الهواتف الذكية، فبينما تواصل الشركات طرح أجهزة جديدة بإمكانات متطورة، تُسدل الستار في المقابل على عدد من الطرازات القديمة، سواء بوقف إنتاجها أو إنهاء الدعم الفني وتحديثات الأمان الخاصة بها، وهو ما يضع ملايين المستخدمين أمام خيار الترقية الإلزامية.

هواتف توقفت عن العمل نهائيا

هواتف شركة إل جي

أعلنت شركة إل جي أنها ستتخلى عن الهواتف المحمولة بالكامل في عام 2021 بسبب ضعف المبيعات، لكن الشركة استمرت في تقديم تحديثات أمنية لهواتفها المتبقية حتى نهاية يونيو 2025، وفي 30 يونيو، تم إغلاق خوادم التحديثات، لذا كانت هذه هي الفرصة الأخيرة لتنزيل أي تحديثات برامج فائتة.

آيفون

تعتبر شركة آبل جيدة إلى حد ما في تقديم تحديثات أمنية لسنوات بعد إصدار طراز آيفون، وشهد هذا العام انضمام الجيل الأول من هاتف iPhone SE إلى قائمة الأجهزة القديمة للشركة، وعندما يصبح منتج ما قديماً، فهذا يعني أن الجهاز غير قابل للإصلاح.

سامسونج

أنهت سامسونج دعمها للعديد من الأجهزة في عام 2025، إذ حصلت سلسلة هواتف Galaxy S20 بأكملها على تحديثها الأخير، بم في ذلك، هواتف جالاكسي إس 20.

ـ جالاكسي إس 20+

ـ جالاكسي إس 20 ألترا

ـ جالاكسي إس 20 إف إي.

ـ كما توقف دعم هاتفي Galaxy Note 20 وGalaxy Note 20 Ultra.

ـ أما بالنسبة للهواتف ذات الميزانية المحدودة، فقد توقف كل من هاتفي Galaxy A02s و Galaxy A12 عن تلقي التحديثات.

سبب توقف الدعم

تشير الصحيفة إلى أن الشركات المصنّعة باتت تُقدّم تحديثات لفترات أطول قد تصل إلى 7 سنوات في بعض الحالات، إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، بسبب:

ـ انخفاض أعداد المستخدمين للأجهزة القديمة

ـ صعوبة تشغيل الميزات الجديدة على عتاد تقني قديم

ـ التكلفة العالية للاستمرار في توفير قطع الغيار والدعم البرمجي

شرط وحيد يحافظ على هاتفك

بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن هذا العام يمثل النداء الأخير لمجموعة من الهواتف الشهيرة، من بينها أجهزة آيفون محبوبة وسلاسل كاملة من هواتف سامسونج، إضافة إلى علامة تجارية كبرى خرجت نهائيًا من سوق الهواتف المحمولة بعد 15 عامًا من المنافسة.

وأوضح التقرير أن استمرار الهاتف في العمل من الناحية التقنية لا يعني أنه آمن، إذ تُعد تحديثات الأمان العامل الحاسم، ومع توقفها تصبح الأجهزة عرضة للاختراق.

تحذيرات للمستخدمين

أكد جيمي هاريس، محرر التكنولوجيا والعلوم المساعد في صحيفة ذا صن، أن غياب تحديثات الأمان يعني بقاء الثغرات دون إصلاح، ما يعرّض بيانات المستخدمين لخطر السرقة والاختراق، مشددًا على أن الترقية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن امتلاك هاتف قديم، خاصة تلك الطرازات التي مرّ على إطلاقها ما يقرب من عقد من الزمن، يجعل المستخدم أكثر عرضة للمخاطر الرقمية، ما يجعل الترقية في أقرب وقت ممكن الخيار الأكثر أمانًا.والاحتيال، خاصة مع تطور أساليب القرصنة الإلكترونية.

أزمة تهدد الملايين 10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا عالم الهواتف الذكية سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة الفيوم تستقبل العام الجديد بحفل في نادي المحافظة

صورة أرشيفية

أصحاب 7 مخابز استولوا على 25 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية | ما القصة ؟

يُمنى طارق

مثال للصبر والإيمان | تصريحات مؤثرة حول حياة يمنى طارق بطلة العالم الراحلة.. التفاصيل الكاملة

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد