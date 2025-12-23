إلحق اشتري.. زيادة جديدة في أسعار الهواتف المحمولة في 2026 | تفاصيل

يبحث المواطن المصري عن أسعار الهواتف المحمولة بصفة دورية للتعرف على أحسن العروض وأفضل الأسعار مقابل أحسن قيمة ممكنة .

زيادة أسعار الموبايلات أول العام

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك طلبا على الرامات والتي تستخدم في الهواتف المحمولة حول العالم، وأصبح هناك عجز في توفيرها، وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف بالتبعية مع أول العام.

وشدد محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية "، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة؛ بسبب ارتفاع أسعار "الرامات"، موضحًا أن هناك عجزا في توفر الرامات على مستوى العالم، مؤكدًا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.

وأشار إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدًا أن هناك اتجاه لدى بعض الشركات لرفع الأسعار في يناير المقبل، مضيفًا: "كل الهواتف اللي سعرها قليل هي اللي هتزيد 5%، والتلفونات اللي سعرها عالي هتزيد بنسبة 10%".

تطور أداء قطاع الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا مستمرا على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا محققا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، كما زادت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالى؛ كذلك ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فى 2018؛ موضحا ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة فى مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والتى تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

استراتيجية مصر الرقمية

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية وهى تعزيز الابتكار الرقمى، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى. وذلك ارتكازا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر، مشيرا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويا فى التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018 / 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمى، والتدريب المهنى وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية التى تم إنشاؤها بالعاصمة الجديدة فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، فى إطار بيئة تعليمية متطورة لإعداد وتخريج كفاءات متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية التى بدأت بمدرسة واحدة فى 2021 وتوسعت ووصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة فى كافة المحافظات.

تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية

وأوضح تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية التى تشمل التدريب المباشر التقليدى، والتدريب عبر منصات رقمية، إلى جانب التوسع فى نماذج التدريب المدمج التى تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى منصة مهارة تك التى توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا فى العديد من المجالات التكنولوجية، مؤكدا حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر فضلا عن توفير برامج تدريبية لغير المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهنى باستخدام الذكاء الاصطناعى؛ لافتا إلى مسابقة ديجيتوبيا التى أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب فى مجالات الإبداع الرقمى.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2019 والتى أسهم تنفيذ محاورها فى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أنه تم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية فى مطلع العام الجارى وتتضمن 6 محاور وهى البيانات، والمهارات، والنظام البيئى، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة؛ مؤكدا أنه يتم العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحسين كفاءة الخدمات، حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب فى جلسات المحاكم.

صناعة التعهيد

واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ مشيرا إلى توقيع اتفاقيات فى نوفمبر الماضى مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى استثماراتها فى مصر فى مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة فى 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة فى مصر، وهدفت إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات؛ مؤكدا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

15 علامة تجارية تصنع الهواتف المحمولة فى مصر

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.

كما استعرض الدكتور/ عمرو طلعت تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا210 خدمة حكومية وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 10 مليون مستخدم؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة6 مليار دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول إلى جانب3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم فى زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى 2018؛ موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف؛ لافتا إلى أن مصر يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، من خلال21 كابلًا دوليًا، من بينها6 كابلات جارى إنشاؤها.