دعارة أون لاين.. القبض على فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالجيزة.

القبض على فتاتين يمارسان الرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهما (2 هواتف محمولة " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.