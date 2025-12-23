قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
تحكم بالهاتف.. الكشف عن أول متجر تطبيقات للروبوتات البشرية في العالم

لمياء الياسين

أطلقت شركة Unitree الصينية لتصنيع الروبوتات متجر تطبيقات "الأول من نوعه في العالم" للروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث يمكن لمالكي روبوتات Unitree G1 تحميل تطبيقات تجعل روبوتاتهم تقاتل مثل بروس لي، أو تتصرف كالقرد، أو ترقص بأسلوب "الرقصة الكلاسيكية". على حد علمي، هذا هو بالفعل أول متجر تطبيقات للروبوتات الشبيهة بالبشر على وجه الأرض.

تصنيع الروبوتات

روبوت Unitree G1

يعد متجر تطبيقات الروبوتات البشرية الجديد مخصص حاليًا فقط لروبوت Unitree G1، وهو روبوت قصير نسبيًا يبلغ طوله 130 سم (51 بوصة) ووزنه 35 كجم ، ويتميز بجسم بشري كامل، وأيدٍ بثلاثة أصابع، وعمر بطارية يصل إلى ساعتين، وسرعة قصوى تبلغ حوالي 7.6 كم/ساعة (4.7 ميل/ساعة). يبدأ سعره من 13,500 دولار أمريكي، وهو سعر معقول، مما يجعله في متناول الهواة المتحمسين والباحثين على حد سواء.

ميزات روبوت روبوت Unitree G1

يتمتع G1 بقدرات حركة ورشاقة وتوازن قوية إلى حد ما، وهو ما تستعرضه شركة Unitree بانتظام:

في حين أنه لا يوجد حاليًا سوى ثلاثة تطبيقات متاحة، وجميعها في الأساس تطبيقات ترفيهية يتم تحميلها على الروبوت الخاص بك والاستمتاع بها، يمكنك أن ترى كيف ستصبح هذه التطبيقات في النهاية تطبيقات مثل "تحميل غسالة الصحون" أو "تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية" أو "قطف الأعشاب الضارة من الحديقة" أو ربما حتى - في النهاية - "تغيير الحفاضات".

بمعنى آخر، من المرجح أن تتوفر تطبيقات مفيدة في وقت ما. ومثل متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، تسعى منصة Unitree إلى جذب المزيد من المطورين.

مالكي روبوتات عمر بطارية الهواتف الذكية الروبوتات البشرية تطبيقات الروبوتات البشرية

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

سمية الألفي

تحملت في صمت.. رحيل سمية الألفي إحدى ايقونات الفن بعد هزيمتها للسرطان

تحويل السيارة إلي غاز

بالتقسيط وبدون مقدم| كيفية تحويل السيارة إلي غاز.. البترول توضح الخطوات

سكن لكل المصريين 7

هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

