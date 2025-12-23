تحكم بالهاتف.. الكشف عن أول متجر تطبيقات للروبوتات البشرية في العالم

أطلقت شركة Unitree الصينية لتصنيع الروبوتات متجر تطبيقات "الأول من نوعه في العالم" للروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث يمكن لمالكي روبوتات Unitree G1 تحميل تطبيقات تجعل روبوتاتهم تقاتل مثل بروس لي، أو تتصرف كالقرد، أو ترقص بأسلوب "الرقصة الكلاسيكية". على حد علمي، هذا هو بالفعل أول متجر تطبيقات للروبوتات الشبيهة بالبشر على وجه الأرض.

تصنيع الروبوتات

روبوت Unitree G1

يعد متجر تطبيقات الروبوتات البشرية الجديد مخصص حاليًا فقط لروبوت Unitree G1، وهو روبوت قصير نسبيًا يبلغ طوله 130 سم (51 بوصة) ووزنه 35 كجم ، ويتميز بجسم بشري كامل، وأيدٍ بثلاثة أصابع، وعمر بطارية يصل إلى ساعتين، وسرعة قصوى تبلغ حوالي 7.6 كم/ساعة (4.7 ميل/ساعة). يبدأ سعره من 13,500 دولار أمريكي، وهو سعر معقول، مما يجعله في متناول الهواة المتحمسين والباحثين على حد سواء.

ميزات روبوت روبوت Unitree G1

يتمتع G1 بقدرات حركة ورشاقة وتوازن قوية إلى حد ما، وهو ما تستعرضه شركة Unitree بانتظام:

في حين أنه لا يوجد حاليًا سوى ثلاثة تطبيقات متاحة، وجميعها في الأساس تطبيقات ترفيهية يتم تحميلها على الروبوت الخاص بك والاستمتاع بها، يمكنك أن ترى كيف ستصبح هذه التطبيقات في النهاية تطبيقات مثل "تحميل غسالة الصحون" أو "تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية" أو "قطف الأعشاب الضارة من الحديقة" أو ربما حتى - في النهاية - "تغيير الحفاضات".

بمعنى آخر، من المرجح أن تتوفر تطبيقات مفيدة في وقت ما. ومثل متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، تسعى منصة Unitree إلى جذب المزيد من المطورين.