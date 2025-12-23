قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
شعبة الاتصالات: 5% زيادة للهواتف الاقتصادية و10% للمرتفعة السعر مع مطلع العام

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك طلبا على الرامات والتي تستخدم في الهواتف المحمولة حول العالم، وأصبح هناك عجز في توفيرها، وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف بالتبعية مع أول العام.

وشدد محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة؛ بسبب ارتفاع أسعار "الرامات"، موضحًا أن هناك عجزا في توفر الرامات على مستوى العالم، مؤكدًا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.

وأشار  إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدًا أن هناك اتجاه لدى بعض الشركات لرفع الأسعار في يناير المقبل، مضيفًا: "كل الهواتف اللي سعرها قليل هي اللي هتزيد 5%، والتلفونات اللي سعرها عالي هتزيد بنسبة 10%".

