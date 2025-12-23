شعبة الاتصالات: 5% زيادة للهواتف الاقتصادية و10% للمرتفعة السعر مع مطلع العام

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك طلبا على الرامات والتي تستخدم في الهواتف المحمولة حول العالم، وأصبح هناك عجز في توفيرها، وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف بالتبعية مع أول العام.

وشدد محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة؛ بسبب ارتفاع أسعار "الرامات"، موضحًا أن هناك عجزا في توفر الرامات على مستوى العالم، مؤكدًا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.

وأشار إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدًا أن هناك اتجاه لدى بعض الشركات لرفع الأسعار في يناير المقبل، مضيفًا: "كل الهواتف اللي سعرها قليل هي اللي هتزيد 5%، والتلفونات اللي سعرها عالي هتزيد بنسبة 10%".