احذر وخلي بالك.. خبير أمن معلومات يحذر من طريقة منتشرة لسرقة بيانات الموبايل

كشف عصام البرعي خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، طرق خبيثة لاختراق الهواتف المحمولة والحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين .

وقال عصام البرعي في حواره على قناة " المحور"، :" يمكن تصيد الضحية من خلال لينكات محملة بتطبيقات خبيثة".

وتابع عصام البرعي :" هذه اللينكات تحمل تطبيقات تسرق الحسابات والبيانات وتتحكم في جميع التطبيقات المتواجدة في الهاتف المحمول والصور والمعلومات البنكية ".

واكمل عصام البرعي :" يمكن للهاكر استخدام الهندسة الاجتماعية في الاختراق ويقوم الهاكر بالتوصل عبر الهاتف مع الضحية كي يحصل منه على معلومات تمكنه من اختراق الهاتف المحمول والبيانات البنكية ".

ولفت عصام البرعي :" يمكن أن يقوم الهاكر باختراق شبكة الواي فاي المفتوحة في أي مول تجاري ويمكن ان يخترق بيانات المستخدم لهذه الشبكة ".