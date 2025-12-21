محاولة لاختراق هاتفك.. متحدث «تنظيم الاتصالات» يشدد على خطورة فتح هذه الرسائل

حذر المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من خطورة فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، موضحًا أن العديد منها قد يكون محاولة لاختراق الهاتف أو يحتوى على برمجيات خبيثة، كما حذر من بعض الإعلانات الإلكترونية التى قد تتضمن فيروسات ضارة.

وتابع «المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن تفعيل إعدادات الأمان على الهواتف الذكية أمر بالغ الأهمية.

واضاف المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن ظهور تطبيقات لم يقم المستخدم بتحميلها، أو بطء الهاتف بشكل ملحوظ، أو الاستهلاك غير الطبيعى للبيانات، قد يدل على وجود برامج تعمل فى الخلفية بهدف سرقة البيانات أو التلاعب بها.

وطالب المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المواطنين إلى الانتباه لمثل هذه المؤشرات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أجهزتهم.