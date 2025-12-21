«البصلة» على موبايل ابنك خطر أحمر.. الدارك ويب يهدد مستقبل أولادنا

حذر المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، من مخاطر انجراف الأطفال والمراهقين وراء محتوى الإنترنت غير الآمن، مؤكدًا أن دور الأسرة لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى التوعية والمتابعة التربوية والتكنولوجية.

استخدام الأبناء للهواتف

وأوضح صبحي، خلال لقائه ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، أن التحكم في استخدام الأبناء للهواتف الذكية يبدأ من الوعي، مشددًا على أن الأب «ليس مجرد سبونسر»، بل شريك أساسي في التربية والمتابعة، خاصة في سن المراهقة من 15 إلى 16 عامًا.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى واقعة مؤثرة لشاب تواصل معه بعد دخوله إلى «الدارك ويب»، موضحًا أن الشاب كاد يتعرض لانهيار كامل، قبل أن يتم إنقاذه بعد تدخل الجهات الرسمية، مطالبًا بتوجيه رسالة واضحة للشباب بعدم الاقتراب من الدارك ويب لما يحمله من مخاطر جسيمة.

وأكد صبحي أن هناك أدوات تكنولوجية تساعد أولياء الأمور على حماية أبنائهم، مثل تطبيقات Google Family Link وQustodio وKaspersky Family Safe، والتي تتيح مراقبة التطبيقات والتحكم في استخدام الهاتف.

وشدد على أن أخطر المؤشرات التي يجب الانتباه لها هي وجود تطبيق Tor، الذي يظهر بعلامة «البصلة»، أو تطبيقات VPN على هواتف الأبناء، معتبرًا أن ظهور هذه التطبيقات يعني دخول الطفل أو المراهق مرحلة خطر حقيقية، حتى دون امتلاك وعي تكنولوجي كبير.