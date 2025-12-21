قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

«البصلة» على موبايل ابنك خطر أحمر.. الدارك ويب يهدد مستقبل أولادنا

الدارك ويب
الدارك ويب
محمد البدوي

حذر المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، من مخاطر انجراف الأطفال والمراهقين وراء محتوى الإنترنت غير الآمن، مؤكدًا أن دور الأسرة لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى التوعية والمتابعة التربوية والتكنولوجية.

 استخدام الأبناء للهواتف

وأوضح صبحي، خلال لقائه ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، أن التحكم في استخدام الأبناء للهواتف الذكية يبدأ من الوعي، مشددًا على أن الأب «ليس مجرد سبونسر»، بل شريك أساسي في التربية والمتابعة، خاصة في سن المراهقة من 15 إلى 16 عامًا.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى واقعة مؤثرة لشاب تواصل معه بعد دخوله إلى «الدارك ويب»، موضحًا أن الشاب كاد يتعرض لانهيار كامل، قبل أن يتم إنقاذه بعد تدخل الجهات الرسمية، مطالبًا بتوجيه رسالة واضحة للشباب بعدم الاقتراب من الدارك ويب لما يحمله من مخاطر جسيمة.

وأكد صبحي أن هناك أدوات تكنولوجية تساعد أولياء الأمور على حماية أبنائهم، مثل تطبيقات Google Family Link وQustodio وKaspersky Family Safe، والتي تتيح مراقبة التطبيقات والتحكم في استخدام الهاتف.

وشدد على أن أخطر المؤشرات التي يجب الانتباه لها هي وجود تطبيق Tor، الذي يظهر بعلامة «البصلة»، أو تطبيقات VPN على هواتف الأبناء، معتبرًا أن ظهور هذه التطبيقات يعني دخول الطفل أو المراهق مرحلة خطر حقيقية، حتى دون امتلاك وعي تكنولوجي كبير.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

سمية الالفي

أرجو الدعاء لها..محمود البزاوي ينعي سمية الألفي

حلقة تامر هجرس

تامر هجرس: النجاح رسالة والزعيم مدرسة في الفن والحياة

محمد سلام

جيبت 92% في ثانوي وشيلت 5 مواد في تجارة.. محمد سلام يتحدث عن حلمه

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد