جوجل تلغي ميزة تقارير الدارك ويب لمراقبة تسريب بيانات المستخدمين ابتداء من 2026

أعلنت منصة TechCrunch أن جوجل قررت إيقاف ميزة «تقارير الدارك ويب» Dark Web Report نهائيًا في 16 فبراير 2026، وهي الأداة التي كانت تفحص تسريبات البيانات في الشبكة المظلمة لتنبيه المستخدمين في حال العثور على معلوماتهم الشخصية ضمن قواعد بيانات مخترَقة.​

أداة بدأت كامتياز مدفوع ثم أصبحت مجانية للجميع

و أوضحت TechCrunch أن جوجل أطلقت Dark Web Report في 2023 كميزة حصرية لمشتركي Google One، قبل أن توسعها في 2024 لتصبح متاحة مجانًا لجميع مستخدمي حسابات جوجل ومتكاملة مع صفحة «نتائج عنك» Results about you.

وكانت الأداة تقوم بمسح قواعد بيانات التسريبات بحثًا عن عناصر مثل البريد الإلكتروني، والاسم، ورقم الهاتف، وأحيانًا أرقام الهوية أو الضمان الاجتماعي في بعض الأسواق، ثم ترسل للمستخدم تقريرًا مخصصًا عند اكتشاف تطابق.​

لماذا قررت جوجل إيقاف تقارير الدارك ويب؟

نقلت TechCrunch عن وثائق الدعم الرسمية أن جوجل استندت إلى ملاحظات المستخدمين التي تقول إن الأداة «لم تقدّم خطوات تالية مفيدة» بعد اكتشاف تسريب بيانات، إذ كان التقرير يخبرك بأن بياناتك ظهرت في تسريب ما دون أن يحدد بدقة ما الذي يجب فعله بعدها.

وعكس نقاشات على Reddit ومنتديات أندرويد نفس الانطباع؛ حيث اشتكى عدد من المستخدمين من أن أقصى إجراء واضح أمامهم كان تغيير كلمات المرور، دون معرفة أي المواقع أو الخدمات تحديدًا هي الأشد خطورة أو ما إن كان هناك خطر حقيقي على الهوية.​

الجدول الزمني لإيقاف الخدمة وحذف البيانات

وشرحت TechCrunch أن جوجل ستتوقف أولًا عن إجراء أي عمليات مسح جديدة على الدارك ويب في 15 يناير 2026، وهو ما يعني أن التقارير لن تُحدّث بعد هذا التاريخ حتى لو ظهرت تسريبات جديدة.

وبعد شهر واحد، في 16 فبراير 2026، سيتم إغلاق الميزة بالكامل وحذف جميع بيانات تقارير الدارك ويب والمعلومات المرتبطة بملفات المراقبة من خوادم جوجل، مع إتاحة خيار للمستخدمين لحذف ملف المراقبة يدويًا قبل ذلك إذا رغبوا.​

ماذا تقترح جوجل كبدائل للحماية من التسريبات؟

وأشات منصة TechCrunch إلى أن رسائل البريد التي أرسلتها جوجل للمستخدمين تنصح بالاعتماد على صفحة «النتائج عنك» لمراقبة ظهور المعلومات الشخصية في نتائج البحث، إلى جانب أداة فحص الأمان Security Checkup لضبط كلمات المرور وخيارات الاسترداد.

كما أوصت تقارير أخرى من The Verge وEngadget باستخدام خدمات خارجية متخصصة مثل Have I Been Pwned لمتابعة التسريبات على نطاق أوسع، خاصة لمن يديرون عدة عناوين بريدية أو حسابات عمل.​

تأثير القرار على صورة جوجل وأدوات الأمان

لفتت TechCrunch إلى أن إغلاق Dark Web Report يثير تساؤلات حول استراتيجية جوجل في مجال أدوات الحماية للمستخدم النهائي، خاصة وأن الشركة تروّج في الوقت نفسه لاستخدام مفاتيح المرور Passkeys والمصادقة الثنائية كخط دفاع أساسي.

ومع ذلك، أكدت جوجل في بيانها أنها ستواصل «مراقبة التهديدات، بما فيها تلك القادمة من الدارك ويب» ضمن أنظمتها الخلفية، لكنها ستفضّل التركيز على أدوات تقدم «خطوات عملية وواضحة» بدل تقارير عامة قد تثير القلق دون أن تصحبه خطة مواجهة واضحة.​