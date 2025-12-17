قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
باريس سان جيرمان يصطدم بـ «فلامنجو» في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025
مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»
النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT
دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
جوجل تلغي ميزة تقارير الدارك ويب لمراقبة تسريب بيانات المستخدمين ابتداء من 2026

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت منصة TechCrunch أن جوجل قررت إيقاف ميزة «تقارير الدارك ويب» Dark Web Report نهائيًا في 16 فبراير 2026، وهي الأداة التي كانت تفحص تسريبات البيانات في الشبكة المظلمة لتنبيه المستخدمين في حال العثور على معلوماتهم الشخصية ضمن قواعد بيانات مخترَقة.​

أداة بدأت كامتياز مدفوع ثم أصبحت مجانية للجميع

و أوضحت TechCrunch أن جوجل أطلقت Dark Web Report في 2023 كميزة حصرية لمشتركي Google One، قبل أن توسعها في 2024 لتصبح متاحة مجانًا لجميع مستخدمي حسابات جوجل ومتكاملة مع صفحة «نتائج عنك» Results about you. 

وكانت الأداة تقوم بمسح قواعد بيانات التسريبات بحثًا عن عناصر مثل البريد الإلكتروني، والاسم، ورقم الهاتف، وأحيانًا أرقام الهوية أو الضمان الاجتماعي في بعض الأسواق، ثم ترسل للمستخدم تقريرًا مخصصًا عند اكتشاف تطابق.​

لماذا قررت جوجل إيقاف تقارير الدارك ويب؟

نقلت TechCrunch عن وثائق الدعم الرسمية أن جوجل استندت إلى ملاحظات المستخدمين التي تقول إن الأداة «لم تقدّم خطوات تالية مفيدة» بعد اكتشاف تسريب بيانات، إذ كان التقرير يخبرك بأن بياناتك ظهرت في تسريب ما دون أن يحدد بدقة ما الذي يجب فعله بعدها. 

وعكس نقاشات على Reddit ومنتديات أندرويد نفس الانطباع؛ حيث اشتكى عدد من المستخدمين من أن أقصى إجراء واضح أمامهم كان تغيير كلمات المرور، دون معرفة أي المواقع أو الخدمات تحديدًا هي الأشد خطورة أو ما إن كان هناك خطر حقيقي على الهوية.​

الجدول الزمني لإيقاف الخدمة وحذف البيانات

وشرحت TechCrunch أن جوجل ستتوقف أولًا عن إجراء أي عمليات مسح جديدة على الدارك ويب في 15 يناير 2026، وهو ما يعني أن التقارير لن تُحدّث بعد هذا التاريخ حتى لو ظهرت تسريبات جديدة. 

وبعد شهر واحد، في 16 فبراير 2026، سيتم إغلاق الميزة بالكامل وحذف جميع بيانات تقارير الدارك ويب والمعلومات المرتبطة بملفات المراقبة من خوادم جوجل، مع إتاحة خيار للمستخدمين لحذف ملف المراقبة يدويًا قبل ذلك إذا رغبوا.​

ماذا تقترح جوجل كبدائل للحماية من التسريبات؟

وأشات منصة TechCrunch إلى أن رسائل البريد التي أرسلتها جوجل للمستخدمين تنصح بالاعتماد على صفحة «النتائج عنك» لمراقبة ظهور المعلومات الشخصية في نتائج البحث، إلى جانب أداة فحص الأمان Security Checkup لضبط كلمات المرور وخيارات الاسترداد.

كما أوصت تقارير أخرى من The Verge وEngadget باستخدام خدمات خارجية متخصصة مثل Have I Been Pwned لمتابعة التسريبات على نطاق أوسع، خاصة لمن يديرون عدة عناوين بريدية أو حسابات عمل.​

تأثير القرار على صورة جوجل وأدوات الأمان

لفتت TechCrunch إلى أن إغلاق Dark Web Report يثير تساؤلات حول استراتيجية جوجل في مجال أدوات الحماية للمستخدم النهائي، خاصة وأن الشركة تروّج في الوقت نفسه لاستخدام مفاتيح المرور Passkeys والمصادقة الثنائية كخط دفاع أساسي. 

ومع ذلك، أكدت جوجل في بيانها أنها ستواصل «مراقبة التهديدات، بما فيها تلك القادمة من الدارك ويب» ضمن أنظمتها الخلفية، لكنها ستفضّل التركيز على أدوات تقدم «خطوات عملية وواضحة» بدل تقارير عامة قد تثير القلق دون أن تصحبه خطة مواجهة واضحة.​

جوجل الدارك ويب تسريبات البيانات

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

شرطة أستراليا

منها الإرهاب .. شرطة أستراليا: توجيه 59 تهمة لمنفذ هجوم بونداي

الحرب الروسية الأوكرانية

خبير أوروبي يُطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا

صورة أرشيفية

خبراء يدقون ناقوس الخطر: توعية الأطفال خط الدفاع الأول ضد التحر.ش

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

